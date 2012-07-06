Esed'in en yakın arkadaşı Türkiye'ye sığındı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın en yakın arkadaşı Suriye Cumhuriyet Muhafız Birliği 105'inci Alay Komutanı Tuğgeneral Menaf Tlas, birliğinden firar ederek Türkiye'ye sığındı.



Hafız Esad döneminin Savunma Bakanı Mustafa Abdulkadir Tlas'ın oğlu Cumhuriyet Muhafız Birliği'nin 105'inci Alay Komutanı Tuğgeneral Menaf Tlas'ın ülkeden ayrılarak Türkiye'ye sığındığı ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Tuğgeneral Tlas'ın üç gün önce Türkiye'ye kaçtığını iddia ederken, Tlass’ın kuvvetli bir Sünni aileden geldiğini, uzun süre Savunma Bakanlığı yapmış Mustafa Tlass’ın oğlu olduğunu ama son zamanlarda sivilleri tehlikeye atmak istemeyip muhalif konumlara saldırmayı reddetmesinden dolayı gözden düştüğünü belirtti.

Haberde, rejimdeki başlıca ailelerden birini temsil eden üst konumdaki bir generalin firarının, Esad'a büyük bir darbe olduğu, daha düşük rütbeli Sünni askerlerin bu firardan etkilenerek taraf değiştirebilecekleri savunuldu.

Alman Der Spiegel dergisi de internet sitesinde verdiği haberde, Cumhuriyet Muhfız Birliği 105'inci Alay Komutanı Menaf Tlas'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın çocukluk arkadaşı olduğuna dikkat çekti.



Şimdiye kadar 15 general kaçtı



Haber'de Suriye rejiminin, Tuğgeneral Tlas'ı "yabancı ülkeler" ve "teröristler"le ilişkisi olduğu şüphesiyle takibe aldığı, bu durumu fark eden Sunni tuğgeneral Menaf Tlas'ın çareyi kaçmakta bulduğu belirtildi. Der Spiegel dergisi haberinde, Suriye'de şiddet olaylarının başlamasından bu yana Tlas'ın ordudan kaçan 15'inci general olduğu da iddia edildi.