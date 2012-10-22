Esed'in birlikleri mühimmat sıkıntısı çekiyor

Suriye'nin Halep kentini kuşatma altında tutan Esed'e bağlı birliklerin, büyük çapta gıda, yakıt ve mühimmat sıkıntısı çektiği bildirildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Zeydan, Halep'i kuşatma altında tutan 46'ncı Alay'ın, ÖSO tarafından düzenlenen havan topu saldırılarıyla büyük zayiat verdiğini ve rejime bağlı güçlerin Halep kırsalına düzenlediği saldırıların da yüzde 97 gerilediğini belirtti.

Zeydan, son dönemde çok sayıda askerin Esed rejiminden ayrılarak ÖSO saflarına geçmesinin de rejime bağlı güçlerde zafiyete yol açtığını kaydetti.