Suriye'de tarihi Emevi Camii alev aldı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), “Emevi Camisi'ne Özgürlük” adı altında başlattığı operasyonlar sonunda Esed güçlerinin saldırısıyla kısmen yanan Halep'teki Emevi Camisi ve çevresini kontrol altına aldığını duyurdu.

ÖSO'ya bağlı Tevhid Sancağı Tugayları tarafından yapılan açıklamada, ÖSO'nun, “Emevi Camisi'ne Özgürlük” operasyonu kapsamında Halep'te, şiddetli çatışmalar sonunda, Büyük Emevi Camisi ve çevresini kontrol altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Cami ve çevresini kontrol altına almayı kolaylaştırmak için, oraya giden yolları ele geçirdik. Suriye ordusu, keskin nişancılar ve tam donanımlı birlikleriyle cami ve çevresine konuşlanmıştı. İlk başta içeri kadar girdik ancak mühimmat yetersizliğinden dolayı caminin içinden çıkarak çevresine konuşlandık. Daha sonra Suriye birlikleri cami çevresine barikatlar kurdu” ifadeleri yer aldı.

Suriye ordusunun hava desteği alarak devam ettiği çatışmalarda ÖSO'nun, vur-kaç taktiği ile kontrolü ele geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ÖSO'nun kontrolü ele geçireceğini anlayan Suriye rejimine bağlı askerlerin caminin bir kısmını ateşe verdiği ve içerideki kutsal eşyalar ve tarihi eserleri tahrip ederek camiyi terk ettiğine işaret edildi.

Büyük Emevi Camii, Halep'in en eski ve en büyük camisi olarak biliniyor. Emeviler döneminde Kral Süleyman bin Abdül Melik tarafından inşa ettirilen Büyük Emevi Camii, mimari tarzı ve tasarımıyla başkent Şam'daki Emevi Camisi ile benzerlik taşıyor. Hz. Zekeriya'nın türbesinin içinde yer almasından dolayı cami, Zekeriya Camisi olarak da adlandırılıyor.