Esed'e karşı böyle eğitiliyorlar

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planına rağmen Suriye'de şiddet olayları devam ediyor. Esad rejimini devirmek için silaha sarılan Suriyeli muhaliflerin eğitim gördüğü kampa uluslararası haber ajansı AP'nin foto muhabiri girdi.

Suriye'de BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planına rağmen şiddet olayları hız kesmedi. Suriye ordusundan kaçarak Özgür Suriye Ordusu'nda rejime karşı silahlı mücadele veren askerler ise, kamplarda eğitim görüyor. Uluslararası haber ajansı AP'nin foto muhabiri, Türkiye sınırındaki İdlib'de eğitim alan Suriye muhaliflerin kampına girmeyi başardı.

Ordudan kaçan askerler, Özgür Suriye Ordusu saflarına katılan muhaliflere askeri eğitim veriyor. İsyancılara atış eğitiminin yanı sıra sokak çatışmalarında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretiliyor.

Suriye ordusundan firar eden askerler, komutanlarının halkın üzerine ateş etme emrini yerine getirmek istemedikleri için kaçtıklarını ve rejime karşı mücadele ettiklerini savunuyor.

'Kuveytliler Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti'

Onlarca Kuveytlinin, Beşşar Esed yönetimine karşı savaşmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.

Kuveyt gazetesi "Al-Kabas" Esad yönetimine karşı savaşmak için onlarca Kuveytlinin Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiğini yazdı. Onlarca Kuveytlinin, Özgür Suriye Ordusu'na katıldığını iddia eden gazete, haberine kaynak olarak ise Suriye'ye savaşmak için giden Kuveytlilerin akrabalarını gösterdi.

Gazete ayrıca Suudi Arabistan, Cezayir ve Pakistan'dan da onlarca kişinin, Esad rejimine karşı yürütülen mücadeleye destek olmak için hazır beklediğini savundu.