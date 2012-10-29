Esed'e bağlı 29 asker Türkiye'ye sığındı

Suriye'de yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında muhaliflere teslim olmak istemeyen 5'i yaralı 29 asker, Türkiye'ye geçti.
İdlip kentine bağlı Allani köyünde Suriyeli muhalifler ile Esed'e bağlı güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Esed askerlerinin bir kısmı, muhaliflere yakalanmamak için sınırı geçerek Türkiye'ye geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyündeki Dostluk Barajı inşaatının yakınlarından Türk tarafına geçen 5'i yaralı 29 Suriye askeri, Ziyaret Hudut Karakolu askerleri tarafından alındı.Yaralılar, Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
24 kişi karakolda ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konvoyla Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.