Esed'e ambargoyu Chavez deldi, Suriye'ye motorin ihraç etti

Batı ve Arap Birliği ülkeleri, Suriye'deki Esed rejimini devirmek için ekonomik yaptırımları arttırdı. Ancak Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Suriye'ye motorin satarak, yaptırımları dinamitlediği iddia edildi.



Venezuele Devlet Başkanı Hugo Chavez, ülkesindeki seçimlere üç ay kala 13 aydır çektiği kanser hastalığından tamamen kurtulduğunu açıkladı. Ancak Chavez bugün dünya gündemine sadece kanser hastalığını yendiği haberiyle gelmedi.

Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre, Hugo Chavez, Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımı delmek için bu ülkeye motorin satıyor. Habere göre, Venezuela'nın devlete ait petrol şirketi PDVSA, son 8 ay içinde Suriye'ye dört defa motorin sevkiyatında bulundu.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre, sadece geçtiğimiz mayıs ayında PDVSA şirketi, Suriye ordusuna 30 bin ton motorin gönderdi.

Son olarak "Negra Hipolitain" adlı nakliye gemisi Venezuela'nın Puerto La Cruz limanından aldığı motorini, Suriye'nin Banias limanına götürdü. Haberde, Suriye'nin motorin ihtiyacını ülkedeki petrol şirketi Syrtol aracılığıyla karşıladığı belirtildi. Syrtol'a ABD ve Avrupa Birliği, amborgo uyguluyor.

Suriye ordusunda panzerler ve askeri araçların büyük bir çoğunluğunun yakın olarak motorin kullandığı da haberde belirtildi.

Venezuela Enerji Bakanı Rafael Ramirez de, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, Suriye'ye bu zor günlerinde yardım etmeye hazır olduklarını söylemişti.