Esed: Zafer bizim olacak

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed ülkesinin "Zafer Bayramı" nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çok sert bir savaşın içindeyiz ama zafer bizim olacak" dedi. Esed, 2014'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya kararlı olduğunu da açıkladı.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Esed ülkesinin "Zafer Bayramı" nedeniyle yaptığı açıklamada, "Çok sert bir savaşın içindeyiz ama zafer bizim olacak" dedi. Esed, "Suriye'de zafer kazanacağımıza inancımız tam olmasa, iki yılı aşkın bir süre direnmezdik" ifadesini kullandı.

Fars haber ajansının aktardığına göre Suriye lideri Esad, 2014’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya kararlı olduğunu da açıkladı.

Suriye’de iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta, son aylarda Suriye rejimi lehine önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Ordusu’nun Haziran ayı başlarında Lübnan sınırındaki stratejik Kuseyr kasabasında kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından, başkent Şam civarı ve kırsalı ile Şam'ın kıyı şeridine açılan kapısı olan Humus'ta da yönetime bağlı düzenli ordu ve milisler önemli askeri başarılar elde etmişti.



'Esed alternatif plan için hazırlanıyor'

Bu arada Anadolu Ajansı’na konuşan "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu" İngiltere Temsilcisi Velid Safur, Cumhurbaşkanı Esed’in "küçük bir devlet kurma planı içerisinde olduğunu" ileri sürdü.

Londra’da Anadolu Ajansı’na konuşan Safur, Humus, Banyas ve Hama gibi kentlerde yaşayan insanların ya katledildiğini ya da yerlerinden edildiğini, yerlerine ise başka bölgelerden gelen kişilerin yerleştirildiğini iddia ederek şöyle devam etti:

"Anlaşılan, Esed rejimi alternatif plan için hazırlanıyor. Yenilgiye uğradıktan sonra, Suriye sahiline gidecek ve burada küçük bir devlet ilan edecek. Ancak bu devletin var olması ve yaşaması mümkün değil, çünkü kabul görmeyecek, Humus ve Hama'daki insanlar topraklarının ele geçirilmesini ve bu devlete eklenmesini engelleyecek. Suriye'nin sahil bölgesinde Nusayriler çoğunlukta değil ve kendilerini topraklarından edecek bu teşebbüse birçok kişi direnecektir."