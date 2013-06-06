Esed ve Hizbullah Halep için mevzilendi

Suriye'de stratejik öneme sahip Kusayr kasabasını ele geçiren Esed birlikleriyle Hizbullah'ın yeni hedefi ülkenin ikinci büyük kenti Halep. Esed güçleri ve Hizbullah militanları şimdi de Halep'i geri alma hazırlığında.

Hizbullah'ın desteğiyle 3 haftalık bir kuşatma ve yoğun çatışmaların ardından Lübnan sınırındaki Kusayr kasabasının kontrolünü ele geçiren Esed güçleri, şimdi de Halep'i ele geçirmeyi planlıyor.

Suriye ordusu ülkenin en büyük ikinci kenti ve kriz öncesi ticari merkezi olan Halep'e saldırma hazırlığını Lübnan'daki Hizbullah militanlarıyla birlikte yürütüyor.

Halep'teki görgü tanıklarına göre, Hizbullah militanları ağır silahlarla ve füzelerle daha şimdiden kentin çevresindeki köylerle kentin dış mahallelerinde mevzilenmiş durumda.

Örgüt militanlarının Halep'te operasyonlar düzenledikleri de ileri sürülüyor. Halep kentinin yarısı 10 aydır Suriyeli muhaliflerin elinde.

Başlaması halinde kentteki çatışmaların Kusayr'den daha şiddetli olması bekleniyor.

Suriye'deki varlığını artık inkar etmeyen Hizbullah,, bununla amacının Lübnan'ı savunmak olduğunu iddia ediyor. Lübnan kaynaklarına göre Suriye'de şimdiye kadar 200 kadar Hizbullah militanı öldürüldü.