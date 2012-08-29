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Dünya

Esed: Ülkedeki çatışmayı kazanmak için biraz daha zaman gerekli

Suriye'deki durumun gittikçe düzeldiğini iddia eden Esed, yaşanan çatışmayı kazanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi

29 Ağustos 2012 14:03

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkesinde yaşanan çatışmayı kazanmak için hala zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Esed, Suriye topraklarında tampon bölge oluşturulmasıyla ilgili tartışmaları da "gerçekçi" bulmadığını belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkesindeki siyasi kriz ve şiddetle ilgili olarak, devlet yanlısı El Dünya televizyonuna konuştu.

El Dünya'da bu akşam yayınlanması planlanan söyleşi de, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki durumun gittikçe düzeldiğini iddia eden Esed, yaşanan çatışmayı kazanmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Suriye'de tampon bölge oluşturulması konusunda uluslararası kamuoyunda yürütülen tartışmayı "gerçekçi" bulmadığını savunan Beşşar Esed, muhaliflere katılan asker, diplomat ve siyasilerin saf değiştirmesini, rejimin kendini temizleme operasyonu olarak gördüğünü belirtti.

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