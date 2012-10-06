Esed, uçak ve helikopterlere 'Türkiye sınırına yaklaşmayın' uyarısı yaptı

Suriye yönetimi tarafından, uçak ve helikopterlere sınıra 10 kilometreden fazla yaklaşmama ve topçu birliklerine de sınıra yakın bölgelere atış yapmamaları uyarısı yapıldı. Türkiye’nin misilleme saldırısında ise Suriye ordusuna ait 3 tank, 2 zırhlı araç ve bir top tahrip edildi, 10 kadar da Suriye askeri öldü.

NTV’nin “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre iki ülkenin karşılıklı top atışlarının ardından önceki geceden itibaren sınırın sessiz olması, Suriye yönetiminin, “savaş uçakları ve helikopterlerine Türkiye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşmamaları talimatını” vermesiyle bağlantılı. Suriye topçu birliklerinin de Türkiye sınırına çok yakın bölgelere atış yapmamaları yönünde uyarıldığı belirtildi. Suriye hava kuvvetlerine bağlı bazı uçakların bu uyarıya rağmen Türkiye sınırına 5 kilometre kadar yaklaştığı ancak hemen geri döndürüldükleri de gelen bilgiler arasında.

İsrail istihbaratına yakın olduğu iddia edilen DEBKAfile sitesi de “askeri kaynaklara” dayanarak 10 km derinliğinde bir “tampon şerit” kurulmasından bahsetmişti. İddiaya göre Türk topçusu “satürasyon bombardımanı” ile Suriye ordusunu bu bölgeden çıkarıp, Tevhid Tugayları ve Kuzeyin Kurtarıcıları adlı iki muhalif grubun bölgeyi kontrol etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.



3 tank, 2 zırhlı, 10-14 asker



Suriye tarafından çarşamba günü atılan top mermilerinin isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün sükûnet hakimdi. ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times gazetesine konuşan muhalifler Türkiye’nin Suriye’ye top ateşiyle karşılık vermesinde kendilerinin de rol oynadığını öne sürdü. Gazeteye Skype üzerinden açıklama yapan Suriyeli muhalif Ayham el Halef, “Kırık bir Arap şivesiyle konuşan bir Türk subay beni aradı. Suriye topçu bataryalarının tam yerini öğrenmek için yardım istedi. Google’dan bakıp lokasyon ve mesafeyle ilgili tüm detayları verdim” dedi.

Türkiye’nin ilk gün gerçekleştirdiği topçu ateşlerinin hedef hasar analizleri de yapıldı. NTV’ye göre bu atışlarda Suriye ordusuna ait 3 tank, 2 zırhlı araç ve bir top tahrip edildi, 10 kadar da Suriye askeri öldü. Wall Street Journal gazetesine konuşan Suriyeli muhalifler ise misillemede Suriye’nin aralarında albay ve üsteğmenin de bulunduğu 14 askerin öldüğünü iddia etti.