Esed: Türkiye sınırından askerlerimizi çektik, kontrolü Kürtlere bıraktık

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, CHP’li milletvekilleri aracılığıyla AKP hükümetini El Kaide konusunda uyardı. Türk sınırında kontrolün Kürt gruplara geçtiğini söyleyen Esed, “Tayyip Erdoğan iki halka da iki ülkeye de zarar veriyor” dedi.

Bir süreden bu yana Suriye’de göz altında tutulan kameraman Cüneyt Ünal’ı almak için Şam’a giden CHP milletvekilleri Levent Gök, Refik Eryılmaz, Mevlut Dudu ve Hasan Akgöl, Esed ile bir saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Eryılmaz, görüşmeye ilişkin Cumhuriyet gazetesine bilgi verirken, Esed’in Türk halkıyla tarihten gelen dostluğun, kardeşliğin, ortak kültürün, kaderin olduğunu dile getirdiğini ve “Bizim Türk halkıyla bir sorunumuz yok” dediğini anlattı.

Görüşmede, Suriye’den Akçakale ve Ceylanpınar’a düşen top mermileri de gündeme geldi. “Türkiye’yi bombalamakta ne gibi bir menfaatimiz olabilir ki” diyen Esed, orada askerlerinin bulunmadığını da söyledi.

Esed, “Türkiye sınırlarını açınca, biz oradaki askerlerimizi çektik. Şu anda orada bizim askeriyemiz, jandarmamız maalesef PYD’nin ve diğer Kürt grupların elinde” dedi.

Esed, “AKP hükümeti orada sınırları açtı, ya Kürtlerle çatışacaktık ya da ordumuzu geri çekecektik, ayrıca Kürtler askerlerimizi öldürme niyetiyle bir operasyon içinde olmadıkları için biz ayrı bir cephe açma yani Kürtlerle çatışmaya girmek mantıklı değil bu süreçte, onun için biz oradan biz askeriyemizi çektik, şimdi orası bizim kontrolümüzde değil” diye konuştu.

Bu bölgenin önümüzdeki dönemde hem Suriye hem de Türkiye için büyük sıkıntı yaratacağını anlatan Esed, “Şu anda biz muhaliflerle değil Türkiye ve Türkiye dışından gelen, radikal Selefiler ve El Kaide militanları ile savaşıyoruz. Türkiye’den yardım alıyorlar, Türkiye’den geliyorlar” görüşünü dile getirdi. Esed, bu grupları Arabistan ve Katar’ın da finanse ettiğini anlattı.

CHP’li Gök de Esed’in “Hükümetin politikalarını onaylamıyoruz, özellikle ülkenizin güneyinde, başka ülkelerden gelen insanları Suriye’ye sokuyorlar, özellikle El Kaide militanlarını... Bu çok büyük rahatsız vermekte, biz laik bir ülkeyiz. Bu özelliğimizi de korumak istiyoruz. Bu konuda gelen El Kaide militanlarının amacının ne olduğu bellidir” dediğini anlattı.