Esed tankları Halep'e girdi, ateş açmaya başladı

Suriye'nin Halep kentine sevk edilen tanklardan 10 tanesi kente girdi ve Selahattin bölgesinde havan toplarıyla ateş açılmaya başlandığı iddia edildi.

Sukkeri bölgesinde de ayrıca yoğun çatışmalar başladı ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi iki kişinin öldüğü öğrenildi.

Halep'te bugün şiddetli çatışmaların yaşanması bekleniyor ve ÖSO'da saldırılara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı insan hakları örgütü, Esad güçlerine bağlı takviye kuvvetlerin, Suriye’nin güney batısındaki ticari merkezi Halep’e girmeye başladığını belirtti. AFP haber ajansına konuşan İngiltere merkezli örgütün yetkililerinden Rami Abdül Rahman, “Esad güçleri, isyancıların en fazla sayıda bulunduğu Selahaddin mahallesine hareket ediyor” dedi.

Rahman, Halep’in birçok mahallesinde ÖSO ve Esad güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti ve “Halep’teki çatışmaların başladığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.



ÖSO ağır ateş altında



Suriye Devrimi Genel Komisyonu adlı aktivist grup ise AFP’ye verdiği bilgide, Esad güçlerinin Selahaddin mahallesine ilerlediği esnada bölgeye ağır makineli tüfek ateşi açtığını belirtti. Selahaddin mahallesi, ÖSO’nun 20 Temmuz’dan bu yana birçok bölgesinde kontrol sağladıkları kentte en güçlü oldukları nokta olarak biliniyor.

Esad güçlerinin, tanklar ve helikopterlerle desteklenen birlikler halinde Halep’e girmeye devam ettiği bilgisi verildi.

Suriye askerlerinin dün Halep'e savaş uçakları ve tanklarla büyük bir saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülmüştü.

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Memun Gizzi de Suriye ordusunun Hama ve Şam'dan 100'den fazla tankın Halep'e doğru sevk edildiğini belirtmişti.

'Tüm çatışmaların anası'



Esed yanlısı basın, ordunun ÖSO elindeki mahalleleri ele geçirmek için Halep’te başlattığı operasyonları, “tüm çatışmaların anası” olarak tanımladı.

El-Varan gazetesi, “Halep çatışması, Suriye ordusunun teröristlerin belini kırmak için düzenleyeceği son operasyon olacak. Bundan sonra, Suriye krizden çıkacak” ifadesini kullandı.

Bu arada, her iki tarafta da yüksek sayıda zayiat olmasının beklendiği belirtildi. AFP’ye açıklama yapan ordu kuvvetlerinden bir subay, “İsyancılar dar sokaklarda mevzilendi. Bu da çatışmaları zorlaştıracak” dedi.

Bölgedeki AFP muhabiri, ÖSO güçlerinin karşı saldırıya hazır oldukları ana kadar ateş açmadıklarını ifade etti. Aynı zamanda, ÖSO’nun elindeki silah ve patlayıcıların Suriye ordusunun zırhlı birliklerine karşı bir işe yaramayacağına dikkat çekildi.



Çatışmalar Şam'da da sürüyor



Halep’teki çatışmaların yanı sıra, başkent Şam ve diğer kentlerde de silah sesleri yükseliyor. Şam’da beş ÖSO üyesiyle dört sivilin öldüğü belirtilirken, Daraa kentinde de bir sivilim öldüğü bilgisi verildi.

ÖSO’nun dün, Halep ve Türkye sınırı yakınındaki İdlib’de 150 askeri ve rejim yanlısı milisi esir aldığı belirtilmişti.



Erdoğan: Rejim cevabı öz evlattan alır



Başbakan Tayyip Erdoğan dün Londra'da yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Halep merkezinde tank ve helikopterlerle saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, "Temennimiz odur ki rejim burada gereken cevabı Suriye’nin öz evlatlarından alır" ifadesini kullanmıştı.

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Memun Gizzi de Suriye ordusunun Hama ve Şam'dan 100'den fazla tankın Halep'e doğru sevk edildiğini belirtmişti.