Esed, Suriye'deki PKK kamplarının tekrar açılmasına izin mi verdi?

Beşşar Esed, Türkiye sınırındaki PKK kamplarını kapatan babası Hafız Esed'in ölümünden sonra Şanlıurfa Suruç, Mardin Nusaybin ve Hatay’a yakın ‘Kamışlı, İdlip ve Ayn Al Arab (Kobane)’ bölgelerinde kamp açılmasına izin verdiği iddia edildi. Esed'in "Dr. Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin’le haber gönderip, PKK'ya mali destekte bulunacağı da öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Suriye’de baba Hafız Esed'in ölümünün ardından kapatılan PKK kampları, Türkiye-Suriye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 13 yıl aradan sonra yeniden açılmaya başlandı. Beşşar Esed'in, "mali destek" sözü verdiği PKK, 3 ayrı bölgede yeniden kamp kurdu. Suriye kırsalında 200 olan PKK’lı sayısı kampların açılmasından sonra 1000’e yükseldi.



4 kampı kapatmıştı



Suriye’de son dönemde yaşanan kriz, ülkede 13 yıl önce kapısına kilit vurulan PKK kamplarının yeniden aktif hale getirilmesinin önünü açtı. Baba Hafız Esed'in ölümünün ardından Suriye-Türkiye sınırında kurulu olan 4 ana PKK kampı, oğul Beşşar Esed'in yönetime gelmesiyle kapatılmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı atılan adımlarla kuvvetlenmiş, yapılan anlaşmalarla vizesiz seyahatin önü açılmıştı. Hatta iki ülke liderleri sık sık bir araya gelerek dünyaya dostluk mesajları verdiler.



Esed'den destek sözü



Ancak Suriye’nin son bir yıl içinde iç savaşa sürüklenmesi ve Türkiye’nin Esed'e karşı tavır alması, bu ülkede PKK kamplarının yeniden açılmasına neden oldu. Türkiye’ye karşı PKK’yı kullanmak isteyen Esed, 13 yıl sonra Şanlıurfa Suruç, Mardin Nusaybin ve Hatay’a yakın bölgeler olan “Kamışlı, İdlip ve Ayn Al Arab (Kobane)” bölgelerinde kamp açılmasına izin verdi. Türk istihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, kampların kurulması için PKK’nın üst düzey yöneticilerinden "Dr. Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ve şahin kanattan Mustafa Karasu’yla örgüte haber gönderen Esed, mali destek sözü verdi. PKK’nın Irak üzerinden Suriye’ye girmesini isteyen Esed, her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi. Esed'in, ülkenin içinde bulunduğu kaostan kurtulması halinde yeni yapılanmada PKK’lı yöneticilere görev sözü verdiği bilgilerine de ulaşıldı.



‘Silah eğitimi’ çağrısı



Yapılan anlaşmalar üzerine son 3 ayda 800 PKK’lı, özellikle Irak sınırından Suriye’ye geçti. Bölgedeki PKK’lı sayısı 1000’e yaklaşırken, gıda ve diğer ihtiyaçların Suriye hükümetince karşılandığı yine istihbarat birimlerine ulaşan bilgiler arasında yer aldı. PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi (PYD), bölgede yaşayan Kürt halkına PKK kamplarında silahlı eğitim almaları konusunda çağrıda bulundu. Türkiye sınırında ve kontrol noktalarında görev alacak kişilere para ödeneceği yönünde mesajlar yayınlandı. Suriye’ye giren PKK’lılar, Türkiye’den karşılıklı olarak yapılan sınır kaçakçılığıyla ilgili bölgede ödeme noktaları oluşturarak vergi adı altında para toplamaya başladı.