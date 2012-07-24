Esed Şam'da kontrolü kaybetti mi?

Esed rejimine bağlı ordu başkent Şam'da kontrolü kaybetti. Ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te isyancılar şehir merkezine büyük bir saldırı başlattı. Cephede ağır yenilgi alan Esed rejimi ise, savaşı Twitter üzerinden kazanmaya çalışıyor.

Suriye'de Esed yönetimine bağlı ordu ile muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmalar, ülkenin iki büyük kentinde yoğunlaştı. Suriye ordusunun, başkent Şam'da kontrolü büyük oranda kaybettiği, ülkenin ikinci büyük kenti Halep'te de isyancıların, şehir merkezine büyük bir saldırı başlattığı belirtiliyor.

Cephede ağır yenilgi alan Esed rejiminin medyadaki inandırıcılığını da kaybetmeye başladığı iddia ediliyor. Suriye devlet haber ajansı SANA, internet sayfasında başkent Şam'da hayatın normal akışında olduğunu göstermek için düzenli foto galerileri yayınlıyor. Şimdiye kadar sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı çok fazla kullanmayan SANA, son 24 saatte daha sık "mesaj" atmaya başladı. Ancak SANA'nın geçtiği mesajlarda, Esed yönetiminin paniğe kapıldığı görülüyor. SANA son dönemde, "Bugün Şam'da hava sıcaklığı 35 derece" ya da "Carlton Otel'de DJ Beatmate ve Majd El Ali'yle havuz partisi" gibi mesajlar atıyor.

Devlet televizyonu ise çatışmalarda öldürülen Mısır ve Ürdün uyruklu isyancıların cesetlerini yayınlayarak, "Şam'daki güvenlik görevlileri, kenar mahallelerdeki teröristleri avladı" yorumları yapıyor.

Rusya'dan vatandaşlarına Suriye uyarısı

Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, vatandaşlarını Suriye'ye gitmemeleri konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmaların ülkenin farklı bölgelerine yayılması nedeniyle Rus vatandaşlarının Suriye'ye gitmemeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, Rus havayolu şirketi Aeroflot'un da 6 Ağustos'tan itibaren Şam seferlerine son vereceği vurgulandı.

Suudiler’den 33 milyon dolar

Suudi Arabistan'ın da Suriye halkı için başlattığı yardım kampanyasının ilk gününde 33 milyon dolar toplandı. Kampanyanın açılışını 20 milyon riyal (5.3 milyon dolar) ile Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz yaptı.

Suudi Arabistan'ın bütün bölgelerine yayılan yardım kampanyası çerçevesinde, Başbakan Yardımcısı Prens Selman Bin Abdulaziz de 10 milyon riyal (2.6 milyon dolar) bağışta bulundu.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, Suriye halkı için yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde, ilk gün 12.771 milyar riyal (33 milyon dolar) tutarında nakdi yardımın yanı sıra, gıda, ilaç, giyim, çadır ve battaniye gibi ayni yardımların da toplandığını duyurdu.