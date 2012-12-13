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Dünya

'Esed rejimi çökmeye yakın'

Suriye rejiminin sonunun yakın olduğu konusunda arka arkaya açıklamalar geliyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye rejiminin 'çökmeye yakın olduğunu' belirtti

13 Aralık 2012 18:02

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed rejiminin ''çökmeye yakın olduğunu'' söyledi. Rusya da bugün yaptığı açıklamada Esed'ın kontrolü kaybetmeye başladığını belirtmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in muhaliflere karşı Scud füzeleri kullanmasını kınayan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Esad rejiminin çökmeye yakın olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Mikhail Boğdanov da, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ülkesindeki kontrolü kaybettiğini söyledi. Boğdanov, "Suriye rejimi ülkedeki kontrolü gittikçe kaybediyor. Muhalefet kazanabilir" dedi.

Suriye'deki muhalefetin kazanabileceğini ima eden Rusya Dışişleri Bakanı Boğdanov, gerekli görülmesi halinde Ortadoğu ülkelerinde bulunan vatandaşlarını tahliye edeceklerini belirtti.

Rus haber ajansı ITAR-TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Boğdanov, "Tabii ki muhalefetin kazanabileceğini de hesaba katmanız gerekir. Olgulara bakmanız gerekiyor. Rejim ülkenin büyük bir bölümünün kontrolünü gün geçtikçe daha çok kaybediyor" dedi.

 

Şam'da bombalı saldırı: 16 ölü

 

Suriye'de şiddet olayları da devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 kilometre güneybatısındaki Katana'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldürüldü. Saldırıda 25 kişi de yaralandı.

Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Manar televizyonunun haberine göre, ölen ve yaralananlar arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da dün de İçişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişi öldürülmüştü.

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