Esed: Muhaliflere füze verirseniz, ben de PKK'lılara veririm

Suriye Devlet Başkanı Esed’in Ankara’ya, Türkiye’nin muhaliflere yaptığı silah yardımını kesmemesi halinde sınırdaki PKK militanlarına, Rus yapımı SA-8 uçaksavar füzelerinden vereceği iddia edildi.

İsrail basını Şam yönetiminin, Türkiye’yi muhaliflere silah sağlamakla suçladığını, yardımın devam etmesi halinde de PKK kartını oynama tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Habertürk'ün haberine göre; İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen Debka internet sitesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in, muhaliflere verilen FIM-92 Stinger uçaksavar füzelerinden Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu, silah sevkıyatının sürmesi durumunda, 2 bin 500 PKK'lının silahlandıracağını öne sürdü.



Ankara: Savaş nedeni



Esed’in aracılarla Ankara’ya ilettiği mesajında, PKK militanlarına, Türk savaş uçakları ve helikopterlerine karşı kullanılmak üzere Rus yapımı SA-8 uçaksavar füzelerinden vereceğini söylediği belirtildi.

Haberde Ankara’nın mesaja cevaben, böyle bir hamlede bulunulması halinde bunun savaş anlamına geleceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Haberde ABD ve müttefik ülkelerin, Esrd rejiminin muhaliflere karşı kimyasal silah kullanma ihtimali üzerine hazırlık yaptığı da ifade edildi.

Debka Ürdün ve Türkiye’deki üslerde konuşlanan Amerikan özel birliklerinin kimyasal/biyolojik silah tehdidine karşı hazırlık yaptığını da belirtti. Debka, Suriye’nin kitle imha silahı stoklarının havadan imha edilmesi seçeneğinin, saldırının yaratacağı çevre felaketi nedeniyle gözardı edildiğini, buna karşın silahların kontrol altına alınması için gereken kara gücünün ise 60 bin asker olarak hesaplandığını yazdı.



BM gözlemcileri Suriye’den ayrılıyor



BM Güvenlik Konseyi’nin görev süresini uzatmadığı gözlemciler heyeti Suriye’den ayrılmaya başladı. Suriye’de ateşkesin sağlanması hedefine ulaşmakta başarısız olan gözlemci misyonunun görev süresi yarın dolacak.

Stinger

ABD üretimi karadan havaya atılabilen Stinger füzeleri 1981’de hizmete sokuldu. 30 ülke ordusunca kullanılan ve uçaklara karşı son derece etkili olan silah omuzdan ateşlenebiliyor ve ağırlığı 15.2 kilogram.

SA-8

Rus yapımı, orijinal adı “9K33 OSA” olan SA-8’ler, radar sistemi ile füzeatarın biraraya getirildiği ilk mobil hava savunma sistemi. 5 ayrı modeli bulunan uçaksavar sisteminin gelişmiş versiyonlarında füzelerin menzili 12 kilometreye kadar çıkıyor. 21 ülkede kullanılan silahın üretimi 1988’de durduruldu.