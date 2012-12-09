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Esed karşıtı Batılı devletlerle silahlı muhalifler Antalya'da toplandı

Antalya'da düzenlenen toplantıya Suriyeli muhalif 263 komutanın yanı sıra Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülke temsilcileri katıldı

09 Aralık 2012 11:57

Suriye'deki muhalefetin silahlı grupları ilk kez önceki gün bir araya gelip Esed karşıtı ülke temsilcileriyle masaya oturdu. Antalya'daki toplantıyla para ve silah yardımının önü açıldı.

Muhalefetin çeşitli düzeylerindeki 263 komutanın katıldığı toplantıda Müslüman Kardeşler ağırlıklı bir Yüksek Askeri Konsey belirlendi. General Salim İdris sembolik genelkurmay başkanı seçildi.

Ağır silah ve füze taleplerine bugüne kadar El Kaide endişesi nedeniyle temkinli yaklaşan Batı ülkeleri Yüksek Askeri Konsey aracılığıyla silah yardımı sözü verdi.

Milliyet'in haberine göre, toplantıda ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Katar'dan da temsilciler vardı. Silahlı muhaliflerin Esed sonrası sandık ve demokrasiye geçişi de kabul etmeleri, başta ABD ve Türkiye olmak üzere tüm gözlemci ülkeleri memnun etti.

Muhalefet komutanlarından biri The New York Times gazetesine "Ne istedilerse kabul ettik çünkü bize her şeyi vaad ettiler" dedi.

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