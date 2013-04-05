Esed: İsyancılara Türkiye toprakları içinde silah sağlanmakta

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed Ulusal Kanal'a konuştu. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat’ın sorularını yanıtlayan Beşar Esed, "Türkiye toprakları içinde isyancılara silah sağlamakta, tıbbi ve başka hizmetler sunmakta ve Suriye’ye göndermektedir" dedi.

Beşar Esed'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Eğer Erdoğan iddia ettiği gibi Suriye’deki sorunun çözümü için öneriler yapmışsa, bu önerilerin silahlı gruplara verilen destekle ne ilişkisi var? Bugün Erdoğan Katar’ın mali desteğiyle silahlı grupları getirmekte, Türkiye toprakları içinde onlara silah sağlamakta, tıbbi ve başka hizmetler sunmakta ve Suriye’ye göndermektedir. Erdoğan yalan söylüyor. Ve bu önerileri maske olarak kullanıyor. Biz herhangi bir taraftan gelen nasihatları kabul ederiz. Ve lakin Suriye’nin iç islerine müdahaleyi kabul edemeyiz.”

Beşar Esed, “Erdoğan’ın aklı Müslüman Kardeşler aklıdır” dedi.

“Görünen odur ki Erdoğan, Arap aleminde ortaya çıkan olayları, siyasi ömrünü uzatmak için bir fırsat olarak gördü. Bu kişinin aklı Müslüman Kardeşlerin aklıdır. Başlangıçta da Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeye çabaladı. krizden önce de Erdoğan, bizlerle konuşmalarında Suriye- Türkiye ilişkilerinden ve hatta Turkiye’ye karşı duyması gereken ilgiden daha fazla İhvan Hareketi’nin Suriye’deki durumuna ihtimam gösterirdi. Türk hükümetinin eli Suriye’de akan kana bulaşmıştır.”

Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail’in Mavi Marmara özrüne ilişkin, “Böyle bir durumda sorulacak soru çok açık, net ve basittir. İsrail’in başbakanı Netenyahu Mavi Marmara katliamı yaşandığında da Başbakandı. Neden özrü geçmiş yıllarda dilememişti? O Zaman da Erdoğan vardı, Netenyahu da vardı. Değişen tek şey Suriye’deki durumdur. Bu da Suriye durum için Türkiye ve İsrail’in bir araya geldiğini gösteren basit kanıttır. Bu da Erdoğan’ın Suriye’deki tahribat için İsrail’le yan yana geldiğini gösterir.”