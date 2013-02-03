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Dünya

Esed: İsrail gerçek rolünü ortaya koydu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'i Suriye'deki "istikrarı bozmak"la suçlarken, Çarşamba günü gerçekleşen hava saldırısının İsrail'in gerçek yüzünü gösterdiğini söyledi.

03 Şubat 2013 16:06

AFP’nin Suriye resmi haber ajansı SANA’dan aktardığına göre, İran Ulusal Güvenlik KOnseyi Genel Sekreteri Said Celili'yle görüşen Esad, saldırının “İsrail’in yabancı düşman güçler ve Suriye topraklarındaki ajanlarıyla işbirliği halinde Suriye’deki istikrarı bozmak ve ülkeyi zayıflatmak olan gerçek rolünü” ortaya koyduğunu söyledi.

Çarşamba günkü saldırıyla ilgili olarak İsrail'den resmi bir açıklama gelmemişti.

Ancak Savunma Bakanı Ehud Barak Münih Güvenlik Konferansı'nda konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta, "Suriye'de birkaç gün önce olanlarla ilgili gazetelerde okuduklarınız dışında yeni bir şey söyleyemem" diyerek, saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ima etmiş oldu.

Suriye’nin El İhbariye televizyonu ise dün akşam İsrail’in hava saldırısının ardından çekildiği öne sürülen bazı görüntüler yayınladı. Görüntülerde Şam yakınlarındaki araştırma tesisinde bulunan araçların tahrip olduğu binaların ise orta seviyede hasar aldığı görülüyor.

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