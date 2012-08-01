Esed: Halkın kaderini belirleyecek bir savaş içindeyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ordu güçleriyle rejim karşıtı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki çatışmalar hakkında önemli bir açıklamada bulunarak, "Halkın kaderini belirleyecek bir savaş içinde olduklarını” söyledi.



Suriye’de 16 aydan bu yana süren ve en son olarak ülkenin ticari merkezi Halep’te devam eden şiddetli çatışmalara değinen Esed, “Suriye, halkının kaderini belirleyecek bir savaş veriyor” dedi ve 'teröristle mücadele eden ordusunu' övdü.

Esed, Suriye ordusunun “suç işleyen terör çeteleriyle yüzleşmek konusunda kendisini kanıtladığını” söyledi.

Suriye Devlet Başkanı ayrıca, ordunun “teröristlere karşı kahramanca savaştığını ve halkının değerlerini korumak konusunda başarı gösterdiğini” ifade etti.

Esed’in açıklaması, Suriye’de silahlı kuvvetler gününün yıldönümünde geldi. İki haftadan bu yana süren sessizliğini bozan Esed, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Halkımızın ve ulusumuzun kaderi, bugün ve gelecek, bu savaşa dayanıyor... Düşman bugün aramızda dolaşıyor. Ülkedeki istikrarı ve halkın güvenliğini bozmak için ajanlar kullanıyor. Ekonomik ve bilimsel kaynaklarımızı tüketmek için çalışıyor” dedi.



Muhaliflerin bölündüğü iddiası yalanlandı



Esed’in açıklamalarından önce, Suriyeli Devrim Konseyi’nin Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı toplantıda, Suriye dışında geçici bir hükümet kurulması teklifi yapıldığı belirtildi.

Sürgün hükümetini kurma görevinin, Suriyeli muhaliflerin önde gelen isimlerden "Haytam Malih"e verildiği ve ÖSO’nun Suriye ordusuna karşı galip gelmesi halinde, konsey üyelerinin Suriye’ye döneceği ifade edildi.

Bu açıklamanın kısa bir süre sonrasında, ÖSO yayımladığı bildiride iddiaları yalanladı. ÖSO tarafından yayımlanan bildiride, bazı medya organlarında ÖSO'nun Esed rejimi sonrasında 'Yüksek Savunma Meclisi' kurarak yönetimi ele alacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ÖSO'nun görevinin, ülke yönetimi için herhangi bir askeri veya sivil konsey oluşturmak olmadığı vurgulanan bildiride, ''ÖSO'nun görevi, Esed rejiminin ardından ülkede güvenliğin sağlanması, sivillerin korunması, birliğin ve toplumsal istikrarın sağlanması için geçiş sürecinde ve sonrasında yeni kurulacak yönetime yardımcı olmaktır'' ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, geçiş sürecinde ülkeyi yönetmenin, yeni kurulacak Meclis'in işi olduğu ve ÖSO'nun, halkı ve devrimi korumak gibi amaçlar altında ülkenin yeni bir diktatörlükle yönetilmesine izin vermeyeceği belirtildi.