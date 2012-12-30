Esed güçleri Humus'u muhaliflerden geri aldı

Günler süren şiddetli çatışmaların ardından Suriye hükümet güçleri, muhalifleri Humus şehrinin Deir Baalba semtinden sürdü.

Muhalif gruplardan biri hükümet güçlerinin çatışmaların ardından 200 sivili öldürdüğünü söylese de bu iddia doğrulanamıyor.

İddialar Cumartesi günü Suriye genelinde ölü sayısının 400 civarında olduğu yönünde. Stratejik önemi olan Humus şehri Suriye'de 21 aydır devam eden çatışmaların en şiddetlilerine sahne oldu.

Suriye'deki muhalif gruplardan Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), Deir Baalba semt sakinlerinin bir petrokimya fabrikasına götürülüp infaz edildiğini iddia etti. LCC buna ek olarak infaz edilenler arasında kadınların ve çocukların olduğunu öne sürüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cumartesi günü Suriye genelinde şiddet olayların görüldüğünü belirtti. Gözlemevi, Şam'ın belli bölgelerinde son birkaç haftadır olayların görüldüğünü; bunun da hükümet güçlerinin muhalifleri bu alanlardan sürme girişimi olduğunu iddia ediyor.

Gözlemevi Deir Baalba konusundaysa o bölgeden ellerine bilgi ulaşmadığını söyledi.

'Kargaşa' tehlikesi

Birleşmiş Milletler barış temsilcisi Lakhdar Brahimi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'deki krize politik çözüm bulunmaması durumunda "cehennemin" yaşanacağını söylemişti.

Rusya'nın dışişleri bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından konuşan Brahimi, çatışmaların daha askeri ve mezhepsel bir hale dönüştüğünü belirtmişti.

Brahimi ayrıca çatışmaların bölgeyi de kargaşaya sürükleyebileceğini; Lübnan ve Ürdün'ün mülteci istilasına uğrayabileceğini ekledi.

Brahimi şu anda Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yle temaslarda bulunmak üzere Kahire'de bulunuyor.

Muhalif gruplar Suriye'de hükümet karşıtı protestoların başlamasından bu yana 44 binden fazla insanın öldüğünü iddia ediyor.

Bu ayın başlarında BM mülteci kurumu da yarım milyon Suriyelinin komşu ülkelere kaçtığını belirtmişti. (BBC Türkçe)