Esed güçleri 9 yaşındaki Malik'i vurdu

Suriye'de, Esed güçleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmada tanktan ateşlenen merminin isabet ettiği 9 yaşındaki Malik Sellum, sol bacağını kaybetti. Bakkala giderken kendini çatışmanın içinde bulan Sellum, protez bacak istiyor.

Suriye'nin Hama kentine bağlı Rif kasabasında ailesiyle yaşayan Sellum'un sol bacağının ülkesindeki hastanede kesildiği ve yaklaşık 15 gün önce akrabalarının yardımıyla Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Antakya Devlet Hastanesi'ndeki tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilerek Reyhanlı'daki sağlık merkezine getirilen Sellum, bacağını kaybedişini şu şekilde anlattı:

''Bakkaldan dönerken çatışmanın ortasında kalınca o anda ne yapacağımı bilemedim. Her taraftan mermi geliyordu. Kendimi korumak için duvar dibine saklandım.

Çatışma sesleri kesilince hemen eve koşmak istedim. Ancak yakınıma düşen bir top mermisinin parçalarının isabet etmesi sonucu yere yığılmışım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.

Etraftakiler ve yakınlarımın olay yerine gelerek beni kaldırdıklarını hayal meyal hatırlıyorum. Bacağımda bir ağrı hissettim. O anda baktığımda bacağımı sadece bir et parçasının tuttuğu gördüm. Yakınlarım hemen hastaneye götürmüşler.

Suriye'deki bir hastanede 15 gün kaldım ve burada müdahale yapılarak bacağım kesildi. 15 gün önce de amcam ve ağabeyimle Türkiye'ye geldim. Annem ise hamile olduğu için babamla orada kaldı.''



'Tek isteğim protez bacak takılması'



Sellum, ancak tabureye tutunarak yürüyebildiğini, fakat bunu yaparken bile zorlandığını ifade etti.

Reyhanlı'daki bakım merkezinde kendisine iyi bakıldığını söyleyen Sellum, ''Şu an biraz ağrılarım var, ama ilaçlarla acıya katlanıyorum. Ancak en büyük acım ve üzüntüm bacağımı kaybetmiş olmak. Artık top oynayamayacağım, diğer arkadaşlarım gibi koşamayacağım. Tek isteğim protez bacak takılması. Bunun için yardım bekliyorum'' dedi.