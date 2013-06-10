Esed: Erdoğan beni ve çocuklarımı çok severdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Esed, Şam'da Ürdünlü yazar Suud Kbelan ile bir araya geldi. Kbelan, El Ahbar gazetesindeki köşesinde görüşmenin içeriğini yayımladı. Ürdünlü yazarın, Suriye'nin Champress haber sitesinde de yar alan makalede Esed, Başbakan Erdoğan'ı duygusal bir şahsiyet olarak tanımlıyor.

Yazar Kbelan, görüşmede Esed'in Başbakan Erdoğan ile ilgili olarak, "Erdoğan duygusal bir insan. Bana, çocuklarıma ve aileme karşı özel bir sevgi besliyordu. Ancak, Erdoğan Müslüman Kardeşlerin tarafını tutuyordu. Onun için, İhvan'ın çıkarları dostluğumuzdan daha önemli oldu. Erdoğan'a göre İhvan'ın çıkarı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerden de önemli" ifadelerini kullandı.

Esed, ayrıca Erdoğan'ın siyasi alanda yanlış adımlar attığını öne sürerek, bu adımlardan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tuttu.