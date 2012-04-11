Erdoğan'dan Suriye'ye sert mesaj: Esed bizi daha fazla zorlama

Önceki gün Suriye sınırında yaşanan olayların açıkça ihlal olduğunu söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan, “Düşünmek istemediğimiz oraya gitmektir. Ama bizi buna zorlarsa Suriye rejimi zorlar” dedi.

Pekin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve kapının kapatılması halinde, “Kaçanları gayri insani olarak adeta tost edersiniz” diyen Erdoğan Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin'in sorularını yanıtladı:

-Türkiye bir yerlere zorlanıyor gibi bir şey ifade ediliyor. Böyle bir kaygı taşıyor musunuz?

Bunu taşınıyor şeklinde mi değerlendirelim yoksa sınırımızda olan olay sebebiyle bize düşen insani bir görevin yerine getirilmesi olarak mı değerlendirelim? Bazen öyle şeyler olur ki planda yoktur, hesapta yoktur ama bu sizin başınıza kalabilir. Bunu elinizde bulabilirsiniz. Yani Suriye’de bu olayı ben böyle görmek istiyorum. Türkiye olarak da bizim bu noktada velev ki birincisi, velev ki ikincisi olsa dahi bizim ne yapmamız gerekir bu çok önemli.

Çocuk kadın bakmıyorlar

Siz bu insanlara kapılarınızı kapatamazsınız. Kapattığınız zaman o insanları gayri insani olarak adeta tost edersiniz. Böyle bir şey olmaz. Biz bunları kabul ediyoruz ve bu kaçan insanları bile arkadan vuruyorlar. Çocuk kadın bakmıyorlar, acımasızca yapıyorlar. Sayın Annan’a söz verdi. Söz verdiğinden bu yana her gün 60, 80, 100 kişi öldürülmeye devam ediyor.

Gitmek istemiyoruz ama

-'Uluslararası hukukun tanıdığı hakları masaya yatıracağız' dediniz. Tampon bölge ilanı mı?

Şudur, budur kesin bir şey söyleyemem. Dedik ya masaya yatıracağız. En isabetli, en uygun olanı neyse oradan farklı olanına gitme gibi bir adımımız olacaktır. Farklıdan kastım da düşünmek istemediğimizdir, oraya gitmektir. Ama bizi buna zorlarsa Suriye rejimi zorlar. Zorlamaması için de atılması gereken adımı orasının atması gerekir.

Biz Rusya’ya gerekenleri söylüyoruz. Şartları görüyorsunuz. 25 bin insan ülkeme sığındı, maliyeti 150 milyon doları buldu. O kampların içinde bile ‘Türkiye bizi niye kurtarmıyorsunuz’ diye feryat edenler var. Türkiye’ye öyle bakanlar var. Türkiye’ye kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Bu insanların feryadını biz duymamazlıktan gelemeyiz. Ne medeniyetimizde bu var ne kültürümüzde bu var. Sahiplenmek durumundayız.

Oyun oynayan terörist

Bazıları bu insanları terörist olarak niteliyor. Öyle bir yaklaşım var. Bu insanları gidip gördüğünüz zaman bunun saf samimi Suriye halkı olduğunu görüyorsunuz zaten. Çocuk, kadın bunlar. Hâlâ orada oyuncaklarıyla oynayanlar var. Bunlardan terörist olur mu? Bunlara terörist nazarıyla bakacak kadar siyasette mahrumiyeti yaşayanlar var. Bizler de gidip oraları nihai olarak son tabloları göreceğiz ve gördükten sonra oradaki halkın arzularını, taleplerini kendilerinden bizzat dinlemeyi, benim ertelenmiş ziyaretimdi, bunu da yerinde yapacağız.

Çin’in bakışı değişti

-Türkiye yalnızlaşıyor imajı var

Türkiye yalnızlaşıyor dersek bu yanlış olur. Dünya sadece 3 ülkeden ibaret değil. Çin’in bakışı ilk andaki gibi değil. Çok değişti. Rusya da başta çok daha farklı bakıyordu ama şimdi aynı şekilde bakmıyor. Biz Rusya’yla da tekrar oturacağız. Zulüm ile sonuna kadar abad olunmaz. Bir yerde hak yerini bulur.

İnşallahımız tutmadı

-Uluslararası baskı sonuç vermezse müdahale ihtimali görüyor musunuz?

Bu konuyla ilgili olarak BM’nin böyle bir kararı almasının neticeleri geçmişte görülmüştür. Oradan bakarak değerlendirirsek daha isabetli olur. Başından itibaren Kofi Annan’ın bu yaklaşım tarzı yani 6 maddenin onaylanması olayında inşallah dedik ama inşallahımız tutmadı. Tutmadığını görüyorduk. Ama bunu Annan’a söylediğimiz halde çok umutluydu ve tutmadığı da ortaya çıktı. Bundan sonraki sürece yönelik ben yine pek bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Bir yerden çekse öbür yere tankını topunu götüren bir zihniyet, anlayış bu.

China Daily gazetesinin haberi

Başbakan Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vu Bangguo ile başkent Pekin’deki Büyük Halk Sarayı’nda bir araya geldi. China Daily gazetesinin manşetten yayımladığı haberinde, “Erdoğan’ın Çin’e 27 yıl aradan sonra gelen ilk Başbakan olduğu” vurgulanırken, yapılan işbirliği anlaşmalarıyla “27 senelik boşluğun doldurulduğu” ifade edildi. Çin Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Cang Şiaodong da ziyaretin, “Türkiye’nin geçmişte süregelen Batı’ya dönük yüzünün artık Doğu’da gelişmekte olan pazarlara çevirdiğinin göstergesi” olduğunu söyledi.

Karakterimizin gereğini yaptık

Hürriyet'te yer alan bir diğer habere göre, Başbakan Erdoğan, İran’ın nükleer müzakerelerin İstanbul’da yapılmasını kabul etmesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: Bu zat çıkıp bunu konuştuğu anda Dışişleri Bakanımız, İran Dışişleri Bakanıyla konuştuğunda, ‘O kişisel düşüncesidir. İran’ın düşüncesi değildir” şeklinde bir yaklaşımda bulundular. Tabii o değerlendirmemiz üzerine bunu yapmış veya o açıklamamız onları çok rahatsız etmiş olabilir. Bu kendi kişisel karakterimizin de gereğidir. Doğru neyse doğruyu söylemek zorundayız.

Orada da söylediğimiz budur. İstanbul’da o toplantının yapılması kendilerine birçok şey kazandırabilirdi. Ama kalkıp da o zatın böyle bir açıklamayı yapmış olması, sonunda bir yanlışın doğrultularak teslimi durumuna geldi. Kaldı ki bu bizim için bir iane değil. İstanbul’da bu toplantıyı yaparsan bu İstanbul’a bir itibar kazandırmaz. Sadece tarihe kayıt düşülür. Tabi bunun farkında değil. Biz bu yola çıkarken onlardan böyle bir arzu talep geldiği için, hatta dini lider İstanbul’da bunun olmasını istediğini bize teyit etti. Karşı taraf zaten onlar da teyit etmişlerdi. Bunu teyit ettikleri için mesele bitmiştir diye biz olaya baktık. Ondan sonra böyle olunca bu bizim ilkeli olma durumumuza ters geliyor. Olayın aslı budur.”

Suriye için Suudi Arabistan’a gidiyor