Esed Aydınlık'a konuştu: PKK'ya destek vermiyoruz

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, “Suriye PKK’ya destek vermiyor. Türkiye Hükümeti, silahlı gruplara verdiği desteği meşrulaştırmak için bu iddiaları ortaya atıyor. Türk halkının bu iddalara inanacağını sanmıyorum" dedi.

Esed bu açıklamaları Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'e yaptı. Özçelik, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'la birlikte gittiği Şam'da Esed ile görüştü.

Esed, Özçelik'in “Suriye PKK’ya destek veriyor iddialarına ne diyorsunuz?” sorusunu“Suriye’nin PKK’ya desteği yok. İlişkiler iyi iken bu tür iddialar yoktu. Türk Hükümeti ile sorunlar çıkınca, Türkiye Suriye’de cinayet işleyen, kan döken muhaliflere destek vermeye başlayınca bu iddialar gündeme geldi. Türkiye Hükümeti, silahlı gruplara verdiği desteği meşrulaştırmak için bu iddiaları ortaya atıyor. Bu iddialar muhaliflere yapılan yardıma kamuoyu desteği sağlamak için ortaya atıldı. Ben Türk halkının bu tür gerçek dışı iddialara inanacağını sanmıyorum” diye yanıtladı.

PKK liderlerinden Murat Karayılan da PKK'nın Suriye ve İran'dan yardım aldığı iddialarını yalanladı. BBC Farsça muhabiri Jiyar Gol'un sorularını yanıtlayan Karayılan, "Bunlar aslı astarı olmayan masallar. Dışardan, Türk hükümetinden geliyor bu laflar. Davutoğlu ve Erdoğan bu hikayeyi yaymaya çalışıyor. Türk ve İran hükümetleri daha geçen yıl anlaşma imzalayıp bize saldırdılar. Ama Libya ve Suriye'deki değişimlerle oluşan ortamda, İran ile araları soğudu" dedi.

Esed, 'Batı Asya Birliği' konusunda da şunları söyledi: "Beş deniz birleşmeli. Bir araya gelerek siyasi ve ekonomik birlik kurmalıdır. Bu birliğin yakın bir gelecekte sağlanabileceğini düşünüyorum."

Söyleşinin tamamı Aydınlık gazetesinde (12 Ekim 2012)