Esed askerleri Türkiye'ye sığındı

Sınıra yakın bölgede muhalifler tarafından köşeye sıkıştırılan Esad güçlerine bağlı 10 asker, Türkiye'nin sınır birliklerine sığındı.
Suriye'nin Azmarin kasabasındaki çatışmalardan kaçan 10 Suriye askerinin Türkiye'ye sığındığı bildirildi.
Suriye sınırında Özgür Suriye Ordusu birlikleri ile rejim askerleri arasında çatışmalar devam ediyor.
Azmarin'de çıkan çatışmalarda muhalif Özgür Suriye Ordusu tarafından köşeye sıkıştırılan Esad'a bağlı 10 kişilik bir tim Türk askerlerine sığındı.
Türk 2. Hudut Birliği'ne sığınan 10 rejim askeri, aralarındaki 2 yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Jandarma'ya teslim edildi.