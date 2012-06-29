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Dünya

Esed: Ankara'nın Suriye politikasıyla Türk halkının görüşleri aynı değil

Esad, Ankara'nın politikalarıyla Türk halkının Suriye hakkındaki olumlu görüşlerinin uyumlu olmadığını öne sürdü

29 Haziran 2012 00:03

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, "Reform yapmayı sürdürüyoruz ama teröristler ve onları destekleyen hükümetler için yaptığımız reformların bir anlamı yok" dedi. Esed, Ankara'nın politikalarıyla Türk halkının Suriye hakkındaki olumlu görüşlerinin uyumlu olmadığını öne sürdü.

Şu dakikalarda İran devlet televizyonuna bir röportaj veren Esed, Şam rejiminin ülkedeki sorunları çözmek için reformları sürdürdüğünü ancak "Suriye'deki teröristlerin ve bu teröristleri destekleyen hükümetlerin" atılan adımları gözardı ettiğini öne sürdü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suriye lideri, "Türk yetkililerin politikalarıyla Türk halkının Suriye hakkındaki olumlu görüşleri birbirine uymuyor" dedi.

"Bazı ülkeler bizi suçlamak Annan planı çöksün istiyor" diyen Esed, "Ben soruna Suriyelilerin dahil olmadığı bir çözümü kabul edemem. Zira sadece Suriyeliler sorunun nasıl çözüleceğini biliyor" ifadesini kullandı.

Esed, "Binlerce kişinin hayatını kurtarmak için teröristleri yok etmek hükümetin görevi" diye konuştu.

 

‘Libya tarzı operasyon mümkün değil’

 

Suriye'ye yönelik bir askeri operasyon ihtimalini de değerlendiren Esed, "Böyle bir askeri müdahale öngörmüyorum, Libya tarzı bir operasyon Suriye'de mümkün değildir" dedi.

Esed, "ABD Suriye'de El Kaide terör örgütünün faaliyet gösterdiğini söylüyor; El Kaide'nin ABD'nin hoşlanmadığı ülkelere saldırdığını kabul ediyor" dedi.

Suriye lideri ayrıca ülkesinin Filistin'e verdiği destek nedeniyle baskı altında olduğunu da savundu.

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