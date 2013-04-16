Esed 3'üncü defa genel af ilan etti!

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkede çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez genel af ilan etti. Esed, 16 Nisan'dan önce işlenen suçları kapsayan genel af ilan ettiğini açıkladı.



Resmi haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 16 Nisan'dan önce işlenen suçların affedilmesini kapsayan kanun hükmünde kararname çıkardığını duyurdu.

Af kapsamında yayımlanan 14 maddelik kararnamede, idam cezalarının, işlenen suçun vasfına göre ömür boyu ağır işlerde çalışma veya müebbet hapis cezasına çevrilmesi kararlaştırıldı.



'Teröristleri' affetmemişti



Suriye Devlet Başkanı Esed, daha önce de 23 Ekim 2012'ye kadar işlenen suçlar için genel af ilan ettiğini açıklamıştı.

Esed'in açıklamasında, rejime karşı savaşan "terörist"lerin işlediği suçların af kapsamında olmadığı vurgulanmıştı.



Hague İstanbul'a geliyor



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, İstanbul'da hafta sonu yapılacak Suriye Halkının Dostları Grubu toplantısına katılacağını açıkladı. Hague, "Suriye politikamız, büyüyen felaket dikkate alındığında durağan olamaz" dedi.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin Suriyeli muhaliflere daha fazla destek vermeye kararlı olduğunu belirtti. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin yaşanmasının önemli olduğuna işaret eden Hague, Suriye'de insanların yaşamlarının kurtarılması için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladı.