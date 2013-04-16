T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esed 3'üncü defa genel af ilan etti!

Beşşar Esed, 16 Nisan'dan önce işlenen suçların affedilmesini kapsayan kanun hükmünde kararname çıkardı

16 Nisan 2013 16:14

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkede çatışmaların başlamasından bu yana üçüncü kez genel af ilan etti. Esed, 16 Nisan'dan önce işlenen suçları kapsayan genel af ilan ettiğini açıkladı.
 
Resmi haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 16 Nisan'dan önce işlenen suçların affedilmesini kapsayan kanun hükmünde kararname çıkardığını duyurdu.

Af kapsamında yayımlanan 14 maddelik kararnamede, idam cezalarının, işlenen suçun vasfına göre ömür boyu ağır işlerde çalışma veya müebbet hapis cezasına çevrilmesi kararlaştırıldı.


'Teröristleri' affetmemişti


Suriye Devlet Başkanı Esed, daha önce de 23 Ekim 2012'ye kadar işlenen suçlar için genel af ilan ettiğini açıklamıştı.

Esed'in açıklamasında, rejime karşı savaşan "terörist"lerin işlediği suçların af kapsamında olmadığı vurgulanmıştı.


Hague İstanbul'a geliyor


İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, İstanbul'da hafta sonu yapılacak Suriye Halkının Dostları Grubu toplantısına katılacağını açıkladı. Hague, "Suriye politikamız, büyüyen felaket dikkate alındığında durağan olamaz" dedi.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, ülkesinin Suriyeli muhaliflere daha fazla destek vermeye kararlı olduğunu belirtti. Suriye'de siyasi geçiş sürecinin yaşanmasının önemli olduğuna işaret eden Hague, Suriye'de insanların yaşamlarının kurtarılması için daha fazla şey yapılması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER

beşşar esedsuriyeaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24