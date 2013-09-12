Eşe, çocuğa ödenen maaş 'gider' kabul edilmeyecek

Meclis’te görüşülmeyi bekleyen tasarıya göre, eşine ait iş yerinde çalışanlara ödenen ücretler gider olarak gösterilemeyecek.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yasanın detaylarını yazdı.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşülmeyi bekleyen Gelir Vergisi Kanunu’nda eşleri ilgilendiren bir madde yer aldı.

Maddeye göre, eşine ait bir iş yerinde çalışana ödenen ücretler gider olarak gösterilemeyecek. Örneğin erkeğe ait olarak gözüken kuaför salonu, market gibi yerlerde çalışan eşlerin maaşları gider sayılmayacak. Maddede, “ticari kazancını tespit ederken, bu ödemeyi gider yazamazsın” ifadeleri yer alıyor.

Kızılot yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Aynı Tasarı’ya bakıyoruz; serbest meslek kazancı elde edenlerin, sözgelimi; doktor, avukat, mali müşavir ve mimarların, eşlerine ücret ödemeleri kabul ediliyor!

Buna göre örneğin; bir doktorun muayenehanesinde karısı çalışıyorsa, ona ücret ödenmesi ve deftere gider olarak kaydedilmesi kabul ediliyor.

Aynı şekilde, bir avukatın ya da mali müşavirin bürosunda çocuğu çalışıyorsa, o çocuğa ücret ödenmesi ve gider kaydedilmesi kabul ediliyor.”