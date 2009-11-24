Escort kız Berlusconi ile yaptıkları alemi anlattı

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin seks skandalında başrolde yer alan Patrizia D’Addario, bugün piyasaya çıkacak kitabıyla yine gündemde.



İtalyan telekız kitabında Berlusconi’nin evindeki maceralarına lezbiyen boyutunu da ekledi. D’Addario, Berlusconi’nin Roma’daki evine yaptığı ziyaretlerden birinde misafirlerden ikisinin lezbiyen olduğunu söylüyor. Başbakanla yaşadığı ilişkiden sonra bir dizi tehdit ve saldırıya hedef olduğunu belirten 42 yaşındaki kadın, son olarak bir arabanın kendisini ezmeye çalıştığını, bir tecavüz girişimi atlattığını ve sayısız tehdit telefonu aldığını anlatıyor. D’Addario kitabında yaşadıklarından bir kısmını şöyle anlatıyor: “ Odada 20 kız vardı. Hepsini okşuyordu. Kucağına alıyordu. Hayatımda çok şey gördüm ama böylesini görmedim. 20 kadın, bir erkek; o da Başbakan. Dans teklif etti. Tutkuyla dans ettik. Beni sıkıca tuttu, dudaklarımdan öptü, kucakladı.”



İşte çarpıcı bölümler:



İş adamı Gianpaolo Tarantini, benden Roma’ya gitmemi istedi. Ücretimin 1000 euro olacağı söylenmişti. Şehir dışındaki bir yemek için 2000 euro istediğimi söyledim. Gianpi gülerek “Endişelenme, başbakan çok cömert biridir” dedi. Aklımdan şu düşünce geçti, “O her şeyi yapabilirdi, bana yardım edebilirdi. Bu işi bırakabilirdim. Berlusconi, benim gelecek anahtarımdı.”



4 Kasım’da Amerikan Başkanlık seçimlerinin olduğu gün yine Berlusconi’ye gittim. Bu kez yalnızca üç kız vardı. Film izlerken saçlarımı, kulaklarımı, yüzümü okşadı. Beni uzun süre öptü. “Ne güzel cildin var” diyerek elini bacaklarımın arasına koydu. Giderek daha fazla şaşırıyordum. Ses kayıt cihazındaki pili değiştirmek için banyoya gittim. Çıktığımda karşımda duruyordu. Yolumu kesti, beni öptü ve “Yeter! Hepsini göndereceğim. Seninle yalnız kalmak istiyorum” dedi.



Duş alıp siyah iç çamaşırlarımı giydim ve ‘Putin yatağı’ adını verdiği yatağa uzandım.

Birden başbakan geldi, korkarak fırladım, bembeyaz giyinmişti, onu bir hayalet sandım. Beyaz ipek pijamalar ve beyaz ipek robdöşambr.