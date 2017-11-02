Escobar’ın eşi ve oğluna kara para aklama soruşturması

Arjantinli yetkililer, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın ölümünden sonra bu ülkeye yerleşen eşi Victoria Henao ve oğlu Juan Pablo Escobar Henao'yu, gayrimenkul ve diğer işletmeleri kullanarak milyonlarca doları aklayan bir suç örgütü ile bağlantılı olmakla suçluyor.

Güney Amerika ülkesindeki adalet makamları, kara para aklama iddialarına ilişkin olarak daha önce başlatılan bir soruşturmayı yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 2000 yılında kapatmıştı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, kara parayla mücadele kapsamında faaliyet gösteren Finansal Bilgi Birimi'nden (UIF) gelen bir talep nedeniyle soruşturmayı tekrar açmaya hazırlandıklarını belirtti. Escobar'ın dul eşi ve oğlunun, Kolombiyalı uyuşturucu satıcısı Jose Piedrahita ile olan bağlantıları hakkında sorguya çekilmesinin planlandığı bildiriliyor. Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mauricio Serna'nın da soruşturma kapsamına alındığı kaydediliyor. Her üç ismin de Arjantinli işadamları ve Piedrahita arasında aracılık yaptığından şüpheleniliyor.

Kara para aklamayla kararlı mücadele

Escobar'ın dul eşi ve oğlunun, Piedrahita'nın Arjantin'e yaptığı bir ziyaret sırasında uyuşturucu satıcısını iş adamlarına tanıttığını ve bunun karşılığında para aldığını belirten Bullrich, "Arjantin artık ne uyuşturucu trafiği ne de kara para aklama konusunda dostça bir ülke” ifadesini kullandı. UIF Direktörü Mariano Federici de eski futbolcu Serna'nın, "Piedrahita'nın fonlarının Arjantin ve Kolombiya'da takas edilen emlak operasyonları üzerinden ülkeye girmesini kolaylaştırdığını” iddia etti.

Aranan adam

ABD geçen ay Kolombiya'da tutuklanan Piedrahita'nın kendilerine teslim edilmesini talep ediyor. ABD Adalet Bakanlığı, Piedrahita'nın, adını bir kokain kaçakçılığı davasından çıkarması için bir federal yetkiliye rüşvet verdiğini duyurdu.

Kolombiya, Arjantin ve ABD makamları, Piedrahita’nın yaklaşık 15 milyon dolarlık uyuşturucu gelirini Buenos Aires'teki "Los Angelitos” adlı bir cafe ve "Rojo Tango” adlı bir şirket aracılığıyla akladığını iddia ediyor.

Victoria Henao, Pablo Escobar ile evliliğinden doğan iki çocuğuyla birlikte, uyuşturucu baronunun polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından 1990'ların ortasından bu yana yeni kimliklerle Arjantin'de sürgünde yaşıyor. Güçlü Medellin Karteli'ni yöneten Escobar, kokain ticaretinden milyarlarca dolar yıllık gelir elde ederek tarihin en zengin suçlularından biri olmuştu.

Serna ise 1993 ile 2001 yılları arasında Kolombiya Milli Futbol Takımı'nda forma giydi ve ayrıca Arjantin kulübü Boca Juniors'un 2000 ve 2001 yıllarında Güney Amerika'nın prestijli Copa Libertadores turnuvasında zafere ulaşmasında rol oynamıştı.

DW/AP/EFE/dpa,AÜ/ÖA

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