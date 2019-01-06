"Eşcinsellik terörizmi” isimli kitap çıkaracak

Kendisini “araştırmacı-yazar” olarak tanıtan Fehmi Demirbağ, "Eşcinsellik Terörizmi” isimli bir kitap çıkaracak. Kitabını çıkarmadan önce eşcinselleri sık sık hedef gösteren Akit gazetesine konuşan Demirbağ, “Nasıl bir FETÖ yapılanması ‘devlete sızılıyor’ şeklinde ifade ediliyorsa eşcinsel oluşumlarda normal insanlara sızıyorlar. Asıl paralel yapı bunlar” dedi.

Eşcinseller için ayrımcı ve hedef gösteren ifadeler kullanan Demirbağ, özetle şunları söyledi:

“Türkiye’yi birbirine katmak adına işte AK Partili LGBT'liler , ülkücü LGBT’liler, CHP’li LGBT’liler diye gruplar var. Seslerinin bu kadar güçlü çıkmasının sebebi de sanatta müzikte sahnede kendilerini gösteriyorlar, toplumun göz önünde bulunulması ile alakalı işlerde bulunduklarından rahatlıkla lobileşiyorlar. Ne PKK ne FETÖ bunları polisiye tedbirlerle alt edebiliriz. Ama eşcinselliğin içine psikoloji giriyor, din giriyor. Bir anda karşımıza bütün bir dünya olarak çıkıyorlar. Bunun da maksadı dünya nüfusunu azaltmak. Eşcinseller de burada kullanılıyor.

‘Eşcincellik terörizmi’ kitabı yazdım dünyanın tepkisi geldi. Bu konuyu bilimsel olarak ele aldım. İslami açıdan da ele aldım. Sosyalizm açısından da ele aldım. Tıp açısından da psikoloji açısından da ele aldım, tarihsel süreciyle de ele aldık. Tarih boyunca eşcinsel toplulukların durumu neydi ne değildi. Karşı tarafa da söz hakkı vererek, ‘neden bu hale geldiler?’ onların ifadelerini de verek ortaya bir şey koymaya çalıştım. Burda ‘eşcinsellik benim yönelimim’ diyen insanlara karşı bir saygısızlık yapmıyoruz. Herkes ‘eşcinsel’ olma hakkına sahiptir. Ama sen okullar da örgütlenip bunu başkasının çocuğuna kabullendirmeye çalışırsan olmaz. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en trajik felaketiyle karşı karşıyayız. Bundan daha büyük bir afet olamaz.”