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Dünya

'Eşcinsellik kötüdür ama kişisel bir tercihtir'

Rus Ortodoks Kilisesi, eşcinselliği günah olarak görmesine rağmen, bu ‘kişisel bir tercihtir' dedi.

24 Aralık 2009 02:00

Rus Ortodoks Kilisesi, eşcinselliği günah olarak görmesine rağmen, bunun ‘kişisel bir tercih’ olduğu açıklaması yaptı.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşmesinde, kilisenin aynı cinsiyetteki kişilerin evliliğine karşı olduğunu, ancak buna rağmen eşcinsellere eziyet edilmemesi veya ayrımcılık uygulanmaması gerektiğini söyleyerek ilginç bir açıklamaya imza attı. Daha önce başkent Moskova’daki eşcinsellerin yürüyüşüne ve toplantısına sert tepki gösteren Rus Ortodoks Kilisesi’nin bu açıklaması, eşcinsellere yönelik yaklaşımında değişiklik yapma isteği olarak yorumlandı.

Rusya’da homoseksüellere karşı çıkan yaygın bir kamuoyu bulunurken, önde gelen Rus politikacılar da sık sık eşcinselliğe karşı olduklarını belirten açıklama yapıyor. Daha önce de Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov, homoseksüelliği ‘şeytan işi’ diye nitelendirerek, eşcinselleri AIDS’i yaygınlaştırmakla suçlamıştı.

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