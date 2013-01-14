Eşcinsellerin yürüyüşü 'genel ahlak'a aykırı mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda AKP ve MHP’nin, özgürlüklerle ilgili maddelere “genel ahlak”, “kamu düzeni”, “milli güvenlik” gibi tanımlar yerleştirmek istemesi tartışma yarattı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda belli kesimler aleyhine işleyebilen “genel ahlak” tanımı sorunu yaşanıyor. AKP ve MHP, “genel ahlak” tanımının özgürlüklerle ilgili maddelerde yer almasını isterken, CHP ev BDP karşı duruş sergiledi.

CHP’li Rıza Türmen, “Şimdi, AKP ve MHP’ye göre, LGBT’lerin yürüyüşleri genel ahlaka aykırı mı oluyor” derken, Atilla Kart soyut, kişiye, zamana ve bölgeye göre değişen kavramlardan kurtulmak gerektiğine dikkat çekti.

BDP, ‘Tercih ettiği bir dil’ ifadesinde ısrarcı

Uzlaşma komisyonu 71 madde müzakere etti. 17 maddede tam mutabakat sağlandı. İtirazların siyasal partilere dağılımında BDP’nin, “tercih ettiği bir dil” ifadesinin eklenmesi ile “genel ahlak”, “milli güvenlik” tanımının çıkarılması oluşturdu. MHP ise, vatandaşlara tanınan haklara dair vatandaş ifadesinin önüne “Türk” kelimesinin konulmasını istedi.

CHP: Özel ve aile yaşamı 'genel ahlakla' sınırlandırılmamalı

CHP, özel yaşamın ve aile yaşamın gizliliği ve korunmasının genel ahlak sebebiyle sınırlanmasına karşı çıktı. CHP, her maddenin “kamu düzeni” ve “milli güvenlikle” ilişkilendirilmesine karşı çıktı.