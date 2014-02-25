Eşcinselleri hedef haline getirdiler



Eşcinselliğe karşı en sert yasalardan birinin yürürlüğe girdiği Uganda'da, yasaya dair tartışmalar devam ediyor. Bir bulvar gazetesi eşcinsel olduğunu öne sürdüğü kişileri teşhir etti.

Red Pepper adlı Uganda gazetesi, uluslararası alanda büyük tepki gösterilen yasanın tartışmaları sürerken, "Maskeleri düştü" başlığıyla, eşcinsel olduklarını öne sürdüğü yaklaşık 200 kişinin adını yayınladı ve bir takım kişilere ait fotoğraflar kullanarak, cinsel tercihlerine yönelik itham edici haberlere yer verdi.

Gazetenin, yayımladığı listede eşcinsel hakları savunucuları, papaz ve sanatçıların da yer aldığı bildiriliyor. Gazete, listeyi açıklarken yeni yasanın adı geçen ve en tanınmış eşcinseller olduğu öne sürülen 200 kişiyi ve destekçilerini de ortaya çıkardığına yer verdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoveri Museveni'nin imzaladığı yasaya uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Hollanda, Uganda'ya ödediği yıllık 7 milyon euroluk mali yardımı dondurduğunu açıkladı. Danimarka ve Norveç de ülkeye ödedikleri mali yardımı kesip, yaklaşık 6 milyon euroyu yardım ve insan hakları örgütlerine ödeyeceğini açıkladı.

Uganda'da, eşcinselliği suç sayan ve ömür boyu hapis cezası verilmesini öngören yasa pazartesi günü tüm eleştirilere rağmen Devlet Başkanı Museveni tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti. Ülkede eşcinsellere aşırı ayrımcılık yapıldığı olduğu bildiriliyor. Daha önce de başka bir gazete eşcinsel olduğunu öne sürdüğü kişilerin isimlerini ve fotoğraflarını yayımlamış ve başlık olarak "Asın onları" ifadesini kullanmıştı.