Eşcinsellere ömür boyu hapis



Devlet Başkanı Museveni, dünya çapındaki tüm protestolara rağmen, Uganda Meclisi’nde 20 Aralık'ta çıkarılan yasa teklifini, pazartesi günü imzaladı.

Uganda'daki yeni yasa, eşcinselliği suç kapsamına alarak, tekrarlanması durumunda ömür boyu hapis cezası verilmesini öngörüyor. Yasaya göre, HIV pozitif biriyle ya da reşit olmayan hemcinsiyle cinsel ilişkiye girenlere ömür boyu hapis cezası verilebiliyor. Eşcinsellere destek olanlar ya da arkadaş ve yakınlarını ihbar etmeyenler hakkında da dava açılabiliyor.

Museveni'nin sözcüsü Tamale Mirundi, Devlet Başkanı'nın uluslararası lobi gruplarının baskılarına göre hareket etmeyeceğini kaydetti. Sözcü açıklamasında, Museveni'nin aldığı her kararın, uluslararası çıkarlara değil Uganda'nın çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çekti.

Museveni de gazetecilere yaptığı açıklamada "ülke kültürünü korumak adına çocukları eşcinsel olmaya yönlendiren kişileri ağır şekilde cezalandırmak zorunda olduklarını" söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Güney Afrikalı Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki eşcinsellere yönelik yasanın, Almanya'nın Nazi dönemini ya da Güney Afrika’daki eski ırkçılık dönemini akla getirdiğini söyledi.

Eşcinsellere yönelik ayrımcı tutumun Uganda genelinde yaygın olduğu bildiriliyor. İnsan hakları örgütleri, ülkede cinsel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan grupların korunmasını talep ederken, Devlet Başkanı Museveni şubat ayında pornografiye ve "tahrik edici" kıyafetlerin giyilmesine karşı bir yasaya imza atmıştı.