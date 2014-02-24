T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Eşcinsellere ömür boyu hapis

Uganda Devlet Başkanı Yoveri Museveni, eşcinsellere ömür boyu hapis cezası getiren yasayı imzaladı.

24 Şubat 2014 18:22


Devlet Başkanı Museveni, dünya çapındaki tüm protestolara rağmen, Uganda Meclisi’nde 20 Aralık'ta çıkarılan yasa teklifini, pazartesi günü imzaladı.

Uganda'daki yeni yasa, eşcinselliği suç kapsamına alarak, tekrarlanması durumunda ömür boyu hapis cezası verilmesini öngörüyor. Yasaya göre, HIV pozitif biriyle ya da reşit olmayan hemcinsiyle cinsel ilişkiye girenlere ömür boyu hapis cezası verilebiliyor. Eşcinsellere destek olanlar ya da arkadaş ve yakınlarını ihbar etmeyenler hakkında da dava açılabiliyor.

Museveni'nin sözcüsü Tamale Mirundi, Devlet Başkanı'nın uluslararası lobi gruplarının baskılarına göre hareket etmeyeceğini kaydetti. Sözcü açıklamasında, Museveni'nin aldığı her kararın, uluslararası çıkarlara değil Uganda'nın çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çekti.

Museveni de gazetecilere yaptığı açıklamada "ülke kültürünü korumak adına çocukları eşcinsel olmaya yönlendiren kişileri ağır şekilde cezalandırmak zorunda olduklarını" söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Güney Afrikalı Nobel Barış Ödülü sahibi Desmond Tutu pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki eşcinsellere yönelik yasanın, Almanya'nın Nazi dönemini ya da Güney Afrika’daki eski ırkçılık dönemini akla getirdiğini söyledi.

Eşcinsellere yönelik ayrımcı tutumun Uganda genelinde yaygın olduğu bildiriliyor. İnsan hakları örgütleri, ülkede cinsel tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan grupların korunmasını talep ederken, Devlet Başkanı Museveni şubat ayında pornografiye ve "tahrik edici" kıyafetlerin giyilmesine karşı bir yasaya imza atmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uganda Devlet Başkanı Yoveri MuseveniBaşkanı MuseveniUganda MeclisiAralıkHIVTamale Mirundi Devlet BaşkanıMuseveniUgandaDevlet Başkanı MuseveniAfrikalı Nobel BarışDesmond TutuAlmanya NaziGüney AfrikaDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24