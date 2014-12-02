Eşcinsellere iltica hakkı

Avrupa Adalet Divanı, ülkelerinde cinsel tercihleri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan eşcinsellerin “sınırlı koşullar altında” Avrupa Birliği'ne mülteci olarak kabul edilebileceklerine hükmetti.

Mahkeme, yetkililerin iltica başvurusunda bulunandan eşcinsel olduğuna dair verdiği bilgilerin doğruluğunu denetlemesine yetki verse de bunun asla cinsel ilişkiye yönelik soruları içeremeyeceğini vurguladı. Bu karara gerekçe olarak İnsan Hakları Temel Bildirgesi ve özel yaşama saygı gösterildi.

Karar, aynı gerekçeyle Hollanda'ya mülteci başvurusu yapan üç kişiye dayanıyor. Sierra Leone, Senegal ve Uganda'dan üç kişi, cinsel tercihleri nedeniyle takibe uğradıkları gerekçesiyle Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

Hollandalı yetkililer, bu başvuruları inandırıcı bulmadıkları için geri çevirmişlerdi. Başvuruda bulunanlardan birinden eşcinsel olduğunu bir testle ispat etmesi istenmişti.

Avrupa Adalet Divanı ise son kararıyla üç kişinin bilgilerine yönelik, önyargılardan ve uzak dikkatli bir araştırma yapılması uyarısında bulundu.