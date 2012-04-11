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Dünya

Eşcinsellere hapis cezası isteniyor

Macaristan'da eşcinsellerin hapse girmesi için parlamentoya yasa tasarısı sunuldu

11 Nisan 2012 20:40

Macaristan'da muhalefet partisi konumundaki sağcı parti Jobbik milletvekili Adam Mirkoczki tarafından hazırlanan yasa tasarısının parlamentodan onay alması durumunda ülkedeki eşcinsellerin hapse gireceği açıklandı.

Milletvekili Adam Mirkoczki, partisinin de desteğini alarak parlamentoya sunduğu yasa tasarısının amacının eşcinsellerin artmasının önünü kesmek olduğunu açıkladı.

Mirkoczki, 18 yaşını dolduran ve eşcinsel olduğunu açıkça ortaya koyankişilerin 3 yıl hapis cezası almasını, eşcinsel olduğunu medya aracılığıyla duyuranların ise 5 yıla kadar hapis cezası almasını istediğini kaydetti.

Mirkoczki ayrıca, yolda ya da topluluk içinde el ele dolaşan, öpüşen eşcinsellerin ise 150 bin forint (500 avro) para cezasına çarptırılmasını, eşcinsellerin TV reklamlarında oynamasının da yasaklanmasını istedi.

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