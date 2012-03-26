Eşcinsellere 'evlat' izni çıkmadı

Slovenya'da düzenlenen referandumda halk, eşcinsellerin evlat edinmesine izin veren tartışmalı ailesi yasasını reddetti.

Referandum komisyonu, seçmenlerin yaklaşık yüzde 26'sının katıldığı referandumda, yüzde 98'i sayılan oyların, halkın yüzde 55'inin yasayı reddettiğini gösterdiğini açıkladı. Yüzde 45'lik bir bölüm ise yasayı destekledi. Yeni Aile Yasası, Slovenya'nın eski merkez sol hükümeti tarafından 2011 yılı ortalarında parlamentodan geçirilmiş, ancak referanduma götürülmesi talepleri nedeniyle yürürlüğe girmemişti.

Yasanın referandumda reddedilmesiyle parlamentonun, en az bir yıl benzer bir yasayı görüşmesine izin verilmeyecek. Yasa, eşcinsel çiftlerin, sadece beraber oldukları kişinin biyolojik çocuklarını evlat edinmelerine izin veriyordu.