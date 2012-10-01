Eşcinseller haftasında Hz. İsa tepkisi

Sırbistan'da Eşcinsellerin düzenlediği sergide Hazreti İsa'nın uygunsuz bir şekilde tasvir edilmesi tepkilere neden oldu.

Sırbistan'da bazı sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği eşcinseller haftası etkinlikleri gergin başlarken, tehditler nedeniyle açılışın yapıldığı Belgrad Basın Merkezi civarında polis sayısı artırıldı.

Sırbistan Başbakanı İvitsa Daçiç, başkent Belgrad'da 6 Ekim'de düzenlemesi planlanan eşcinsel yürüyüşünün de güvenlik önlemlerinin yeterli olmaması halinde iptal edilebileceğini söyledi.

Başkentte cumartesi günü düzenlenecek yürüyüş için Belgrad Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Yürüyüşe karşı çıkan milliyetçi grupların tehditleri nedeniyle basın merkezinin etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkati çekti.

Başbakan Daçiç, aşırı sağ gruplar tarafından eşcinsellere yönelik tehditleri kınadığını, hiç kimsenin başkalarını tehdit etme hakkına sahip olmadığını söyledi. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini de yürüten Daçiç, "yürüyüş organizatörleri tarafından yapılan provokatif açıklamaların da yürüyüşün güvenliğini tehlikeye sokabileceğini" belirtti. Daçiç, insan haklarına saygı gösterdiğini ancak görevinin mülkiyeti ve kamuyu korumak olduğunu vurguladı.

Eşcinsellerin düzenlediği bir sergide Hazreti İsa'nın uygunsuz şekilde gösterildiğini hatırlatan Daçiç, bu olayı Hazreti Muhammed'e hakaretlerin yer aldığı filme ve karikatürlere benzetti. İvitsa Daçiç, "Fransa'da yayınlanan karikatürler ve hakaret içeren film nedeniyle ortaya çıkan problemler son zamanlarda tüm dünyada ses getirdi. Burada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsa Mesih, serginin baş yapıtı olarak eşcinsellik bağlamında sergileniyor. Eğer böyle provokatif faaliyetler devam ederse bu yürüyüşün Sırbistan halkı tarafından kabul görmesi imkansızdır" diye konuştu.

İsveçli ressamın sergisi gerginliği artırdı

"Belgrad eşcinseller yürüyüşü" organizatörleri de basın toplantısında etkinliğe dair tüm yasal izinleri aldıklarını ifade etti. Basın toplantısının ardından eşcinseller haftasının başladığı duyuruldu.

Organizasyon komitesi üyelerinden Boban Stoyanoviç, etkinlik kapsamında düzenlenen ve tartışmalara neden olan resim sergisinin İsveçli sanatçı Elizabeth Olson Valin'e ait olduğunu belirtti.

Stoyanoviç, "Oldukça dindar olan ressam aynı zamanda bir lezbiyen. Resimlerin hepsi kendi kişisel motifleri. Kendisi hem lezbiyen hem de dindar olunabileceğine inanıyor. Bu iki seçenek arasından birini seçmeden ikisi olabileceğini düşünüyor" diye konuştu.

"Ecce Homo" (İşte İnsan) isimli sergide yer alan resimlerin birinde Hazreti İsa kadın ayakkabıları ile görülürken diğerinde ise iki erkekle aynı havuzda tasvir ediliyor.

Başkent Belgrad'daki aşırı sağcı topluluklar da Hristiyan dindarların inançlarını zedelediği ve haklarını ihlal ettiği için sergiyi engelleyeceklerini belirtti.

Belgrad Basın Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Bosna-Hersek ve Arnavutluk'tan da katılım oldu. Dün gece düzenlenen parti ile başlayan "eşcinseller haftası", 6 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan yürüyüşle sona erecek.