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Dünya

'Eşcinseller din adamı olamaz'

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt, eşcinsellerin din adamı olma yolunu kapayan talimatnameyi imzaladı

01 Kasım 2008 02:00

Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt, eşcinsellerin din adamı olma yolunu kapayan ve rahip adaylarına "gönüllü psikolojik testler" yapılmasını öngören talimatnameyi imzaladı.

Vatikan’daki Katolik Eğitimi Dairesi Başkanı Kardinal Zenon Grocolewski, konu ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "Eşcinsellik bir sapkınlık, bir yoldan çıkmadır. Din adamı adayları böyle bir zihin yorgunluğunu çekemez ve Kilise ile inançlılara faydalarından çok zararları dokunabilir" dedi.

Cinsel dürtü düzeyi ölçülecek

Kilisede son dönemde patlak veren seks skandalları yüzünden Papa’nın yeniden hazırlattığı talimatnameye göre, psikologlar, din adamı adaylarına testler yapacak. "Derindeki eşcinsel eğilimlerin" yanı sıra, eşcinsel olmadığı saptanan rahip adaylarının "cinsel dürtü düzeyi" de incelenecek.

Aşırı duygusal veya aşırı sert olan, cinsel kimliğinden emin olamayan, olumlu ve dengeli bir erkeksi kimliğe sahip olmadığı tespit edilen veya Katolik ruhbanlığının gereği olan bekar yaşama şartını yerine getirmesine şüpheyle bakılan adayların din adamı olmasına izin verilmeyecek. Böylece "trajik durumların" önüne geçilecek.

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