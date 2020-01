Eşcinsel olduğu için baskı gören kadın yaşamına son verdi

Eşcinsel olduğu için sistematik olarak aile baskısına ve tehditlere maruz bırakıldığı belirtilen ODTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Nalan Bayar, yaşamına son verdi. Bir açıklama yayımlayan arkadaşları ise, “Bu bir intihar değil, toplumsal bir cinayettir ve faili bellidir” dedi.

Jinha’nın haberine göre, cinsel yöneliminden dolayı ailesi ve sosyal çevresi tarafından sistematik baskı ve tehdide maruz bırakılan ODTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Nalan Bayar, bu sebepten ötürü üniversite eğitimi için Almanya’ya gitmişti. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Nalan, eşcinsel bir kadın olduğu için maruz bırakıldığı nefret sonucu intihara sürüklenerek, dün sabah yaşamına son verdi.

Nalan’ın ardından bir açıklama yayımlayan arkadaşları ve 7 Renk Mersin LGBT, Nalan’ın yaşamına son vermesinin bir intihar değil, toplumsal bir cinayet olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yine bir cinayet gözümüzün önünde işlendi, çabaladık ama engel olamadık. Cinsel yöneliminden dolayı yaşadığı aile baskısı ve tehditlerinden kurtulmak için Almanya’ya üniversite eğitimi için giden Nalan Bayar arkadaşımız dün sabah hayatına son verdi. Bu bir intihar değil toplumsal bir cinayettir ve faili bellidir. Bu bir suç duyurusudur ama aynı karanlığı üreten devlet mekanizmalarına değil insanlığın vicdanınadır. Nalan da artık bu karanlığın körelttiği vicdandan umudunu kestiği için intihar etti. Umut olamadık, ışık olamadık.

“Ailesi tarafından, ‘okumaya giden ama başaramayıp bunalıma girip intihar eden’ biri olarak yansıtılıp sessiz sedasız gömülecek. Nalan Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu ODTÜ Makine Mühendisliği öğrencisi idi. Kendini sokak hayvanlarına adamış bir insandı. Nalan ve cinsel yönelimi bahane edilerek ötekileştirilmenin dayanılmaz ağırlığı altında verdiği mücadele bir çırpıda yitip gidecek. Katilleri katil olduğunun farkında bile olmadan yaşayıp ölecek. Ve biz böyle sessiz kaldıkça, çoğalamadıkça, her gün cinayetler işlenecek.

“Sessiz kalmayıp her türlü toplumsal soruna çözüm arayanları bekleyenler ise cezaevleri, sürgünler, siyasi cinayetler, bunlar da kesmezse bodrumlarda diri diri yakılmalar olmaya devam edecek. Daha ne kadar böyle birikecek ve ok yaydan fırlayacak bilinmez ama bilinen şu ki, içimizde kalan insanlık kırıntıları da dahil olmak üzere her gün ölüyoruz. Duyuralım, ses olalım, Nalan’ın ölümü intihar değil, cinayettir.”