Eşcinsel öğrenci okulundan zorla nakil ettirildi!

Antalya’da eşcinsel bir lise öğrencisi, okuduğu liseden cinsel yönelimi sebebiyle zorla nakil ettirildi.

Lisede okuyan Deniz isimli eşcinsel öğrenci, cinsel yönelimi sebebiyle okulunda sistematik bir şekilde baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığını, okul yönetimi tarafından zorla başka bir liseye nakil yaptırıldığını açıkladı.

GMag sitesinde yayımlanan metinde okul yönetiminin polisi aradığı, ailenin emniyete çağrılarak "oğlunuz eşcinsel bu gelip geçici bir heves olabilir, biz takibe alacağız" dediği ifade edildi.

Okuduğu okulda sürekli baskı altında olduğunu, geçtiğimiz dönem bir öğrenci tarafından saldırıya uğradığını anlatan Deniz, okul idaresinin hi bir şey yapmadığını belirtti. Açtığı dava sebebiyle okulun konuyla ilgilendiğini bunun neticesinde saldırganın okuldan atıldığını ifade eden Deniz, kendisi için kabus dolu günlerin devam ettiğini kaydetti.

Cinsel yönelimden dolayı, ilçe emniyet müdürlüğüne "Bu çocuk gay" diye bir yazı gönderildiğini, ardından babasının Antalya Çocuk Şube tarafından aranıp, taciz edildiğini aktaran Deniz, polisin babasına; "oğlunuz eşcinsel bu gelip geçici bir heves olabilir, biz takibe alacağız" dediğini belirtti.

Bu yaşananlarla tüm kişisel haklarına saldırıldığını kaydeden Deniz, okul müdürü ile yaptığı görüşmeyi; “Odasına gittiğimde, ve kendisine ben bir öğrenciyim okumak istiyorum, burası benim okulum, bu benim özel hayatım dediğimde, kendisi, ‘Gerizekalı senin özel hayatın olamaz, senin özel hayatını ben çizerim’ deyip, babamı okula çağırıp, okuldan gitmem için nakil kağıdını imzalattırtmıştır” şeklinde anlattı.