T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşcinsel öğrenci okulundan zorla nakil ettirildi!

"Babamı okula çağırıp, okuldan gitmem için nakil kağıdını imzalattırdılar"

09 Ekim 2016 21:42

Antalya’da eşcinsel bir lise öğrencisi, okuduğu liseden cinsel yönelimi sebebiyle zorla nakil ettirildi.

Lisede okuyan Deniz isimli eşcinsel öğrenci, cinsel yönelimi sebebiyle okulunda sistematik bir şekilde baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığını, okul yönetimi tarafından zorla başka bir liseye nakil yaptırıldığını açıkladı. 

GMag sitesinde yayımlanan metinde okul yönetiminin polisi aradığı, ailenin emniyete çağrılarak "oğlunuz eşcinsel bu gelip geçici bir heves olabilir, biz takibe alacağız" dediği ifade edildi.

Okuduğu okulda sürekli baskı altında olduğunu, geçtiğimiz dönem bir öğrenci tarafından saldırıya uğradığını anlatan Deniz, okul idaresinin hi bir şey yapmadığını belirtti. Açtığı dava sebebiyle okulun konuyla ilgilendiğini bunun neticesinde saldırganın okuldan atıldığını ifade eden Deniz, kendisi için kabus dolu günlerin devam ettiğini kaydetti.

Cinsel yönelimden dolayı, ilçe emniyet müdürlüğüne "Bu çocuk gay" diye bir yazı gönderildiğini, ardından babasının Antalya Çocuk Şube tarafından aranıp, taciz edildiğini aktaran Deniz, polisin babasına; "oğlunuz eşcinsel bu gelip geçici bir heves olabilir, biz takibe alacağız" dediğini belirtti.

Bu yaşananlarla tüm kişisel haklarına saldırıldığını kaydeden Deniz, okul müdürü ile yaptığı görüşmeyi; “Odasına gittiğimde, ve kendisine ben bir öğrenciyim okumak istiyorum, burası benim okulum, bu benim özel hayatım dediğimde, kendisi, ‘Gerizekalı senin özel hayatın olamaz, senin özel hayatını ben çizerim’ deyip, babamı okula çağırıp, okuldan gitmem için nakil kağıdını imzalattırtmıştır” şeklinde anlattı.

ETİKETLER

antalyaliselgbtiöğrencinakil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24