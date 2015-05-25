Eşcinsel mutluluğunda Türkiye 82. sırada

Eşcinsellerin toplum içerisinde gördüğü saygı ve maruz kaldıkları kötü tecrübelerin değerlendirildiği Eşcinsel Mutluluk Endeksi açıklandı. Türkiye 127 ülke arasında 82. sırada yer aldı. Araştırmada İzlanda birinci olurken, Norveç, Danimarka ve İsveç sırasıyla onu takip etti.

Uganda ise listede sonuncu sırada yer aldı. Afrika ve Orta Doğu’da yer alan ülkelerin eşcinsellerin dünyada en mutsuz hayatları sürdüğü bölgeler olması dikkat çekti.

Milliet'te yer alan habere göre, araştırma sonuçları eşcinsellerin toplumda yaşadıkları tecrübelerin yanısıra ülkelerin eşcinsel hakları için yaptığı hukuki düzenlemeler de önemli yere sahip. Listede, eşcinsel evlilikleri referandumla onaylayan İrlanda 25’inci, ABD ise 26’ncı sırada yer buldu.