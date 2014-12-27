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Eşcinsel mahkûmlar tepkili: Kuran kursu bize yasak

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri, Eskişehir H Tipi Cezaevi’ndeki mahkûmlarla görüştü

27 Aralık 2014 09:18

Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde CHP’li vekillerle görüşen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) mahkûmlar, cezaevindeki Kuran kursuna cinsel tercihleri nedeniyle gönderilmemekten yakındılar.

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri, 9 Aralık’ta çıkan isyanla gündeme gelen Eskişehir H Tipi Cezaevi’ndeki mahkûmlarla görüştü. Bülent Sarıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, rapor hazırlayan CHP heyetinin bazı tespitleri şöyle:

Bizim de Allah’ımız var: “LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüel) mahkûmlar, kendilerine sevk çıkmadığını ve açıkcezaevi haklarının kullandırılmadığını, yalnızca izin haklarını kullanabildiklerini belirtiyorlar. Bazıları Kuran kursuna gitmek istediklerini, ancak cinsel kimlikleri sebebiyle gönderilmediklerini ifade ediyorlar. ‘Müslümanız, Kuran kursuna gönderilmiyoruz. Sanki bizim Allah’ımız yokmuş gibi davranıyorlar’ diyorlar. Tehdit edildiklerini ve kendilerine küfredildiğini ifade ediyorlar. 112 servisinden ambulans çağırma hakkının sadece kendilerine tanınmadığını belirtiyorlar.”

Eşcinselsen spor yasak: “Berber olan bir LGBTİ mahkûm, eşcinsel olduğu için kendi mesleğini yaptırmadıklarını ifade ediyor. ‘Eşcinselsen aşçılık, berberlik kursu ve spor yapmak yasak’ diyorlar. Sinemaya diğer mahkûmlar gidebildiği halde kendilerine izin verilmediğini ifade ediyorlar.”

Çocukların oyuncakları yok: “Cezaevinde 1470 mahkûm ve 70 tutuklu olmak üzere 1540 mahpus var. Mahpusların 82’si kadın ve 7 de çocuk bulunuyor. Kadın mahkûmlar, ekonomik durumları iyi olmadığı için kadın pedi ve çocuk bezi alamadıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların aşılarının düzenli yapıldığını, ancak çocuk kıyafeti ve oyuncak temin edemediklerini, çocuklara ayrı yemek çıkmadığını söylüyorlar.”

Yağlı yemekleri yıkıyorlar: “Yemekleri yağlı ve sağlıksız olması sebebiyle yıkayarak yediklerini belirtiyorlar. Bütün bir yıl hiç balık yemediklerini söylüyorlar. Yün ve örgü de yasak.”

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