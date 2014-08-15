Eşcinsel karşıtı başkanın eşi biseksüelmiş

Teksas merkezli eşcinsel karşıtı grup Texas Values’un (Teksas Değerleri) başkanı Jonathan Saenz’in eşi Corrine Morris Rodrigeuz Saenz’in, başka bir kadınla birlikte olmak istediği için kocasından boşandığı ortaya çıktı.

Teksas’ın LGBTİ örgütü Lone Star Q’nun ele geçirdiği boşanma belgelerine göre, Jonathan Saenz eski eşinin “psikolojik tedavi” görmesini istemiş. Saenz, eşinin “tedavi olmaması” durumunda hapse girmesini ya da ceza ödemesini talep etmiş.

Saenz, taleplerine ek olarak, eşinin kız arkadaşı Ercimin Paredes’in, çiftin çocuklarının yanına yaklaşmasının yasaklanması isteğini vurgulamış. Saenz’in isteklerinin kabul edilmediği ifade edilirken, konuyla ilgili Texas Values’dan veya başkandan herhangi bir açıklama gelmedi.