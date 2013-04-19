Eşcinsel imamdan eşcinsel evliliklere destek

Afrika asıllı eşcinsel imam Amerika'da eşcinsellerin evlenmelerine yardımcı oldu.

Amerika'nın Washington eyaletindeki Light of Reform camisinin imamı Daayiee Abdullah 12 yıl önce Müslüman olup eşcinsellerin dini nikâhlarını kıyıyor.

İmam Abdullah, Washington’daki eşcinsel Müslümanlar arasında bir nevi halk kahramanı gibi.

İmam, eşcinsel Müslüman gençlerin ibadet etmelerini sağlamak dışında evlenmelerine yardımcı oluyor.

Kuran’ı Kerim’i farklı yorumladığı gerekçesiyle bazı Müslümanların tepkisini çeken İmam, "İslam’ın biraz farklı bir vizyonuna sahibim, dünyanın bunu yakalaması biraz zaman alabilir" dedi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, forumlarda Abdullah’tan ‘sapkın’ diye söz ediliyor.

Aktivist Faisal Alam ise 'Cinsellikle inancı bağdaştırmaya çalışan bireylere çok yardımı dokundu' dedi.