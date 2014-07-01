Eşcinsel ilişki teklifi cinayette indirime neden oldu

Ankara'da kendisine eşcinsel ilişki teklif eden kişiyi öldüren sanık Durmuş Ercan'a 'haksız tahrik altında adam öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Haziran 2013'te, "kendisine cinsel ilişkiye girme" teklifinde bulunduğunu iddia ettiği İsmail Bişkin'i öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Durmuş Ercan ve avukatları İsmail Özersin ile Emine Yıldız katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Salim Duran, sanığın "haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları, sanığın maktulle arasında husumet bulunmadığını, olayın yaralama olarak düşünülmesi gerektiğini savunarak sanık hakkında tahrik ve indirim maddelerinin uygulanması talebinde bulundu.

İndirim uygulandı

Son sözü sorulan sanık Ercan, "Mahkemeye ve adalete güveniyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, duruşmadaki hal ve tavrını da indirim sebebi kabul ederek, 15 yıl hapis cezasına hükmetti.