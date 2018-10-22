Eşcinsel ilişki ile ‘suçlanan' belediye işçileri, ilk kez hâkim karşısına çıktı

Kâğıthane Belediyesi’nin, birlikte çalıştıkları çöp işçisi M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesi ile işten çıkardığı 3 çöp kamyonu şoförü ilk kez hâkim karşısına çıktı. Suçlanan üç şoförden birinin açtığı işe iade davasında, tanık olarak dinlenen isim ise, belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu. Belediye avukatı, tanık olarak dinlenen şoförün de olaya karıştığını söyleyerek “Tanıklığına itiraz ediyoruz” dedi. Duruşma sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kâğıthane Belediyesi, uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S.’yi (42) geçen 12 Nisan günü tazminatsız işten çıkardı. Belediyenin, söz konusu kişileri işten çıkarmasının gerekçesini ise, çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri iddiası oluşturdu. İşten çıkarılan işçilerden ikisi, olay ile ilgileri olmadığın belirterek işe iade davası açtı. R. S.’nin davası İstanbul İş Mahkemesindeki davasında ilk duruşma geçen Perşembe günü yapıldı. Duruşmaya, R.S.’nin yanı sıra, İ. D. ve A. A. ile, bazı yakınları katıldı. Davalı Kâğıthane Belediyesi adına savunmayı ise belediye avukatı yaptı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Duruşma önce, R. S.’nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. tanık olarak verdiği ifadede, iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.’nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ise ayrıldıklarını söyledi. İ. D. ifadesinin devamında “Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli çalış çalışmaya devam ediyor” dedi.

İ.D.’nin tanıklığına ise Kâğıthane Belediyesi avukatı itiraz etti. Avukat, “Tanığın beyanını kabul etmiyoruz. Zira kendisi de olayın faili durumundadır” sözleri ile itiraz etti.

Davacı konumdaki R. S. ise savunmasında M. Ş. ile birlikte 1,5 yıl çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık 3 yıl önce iş yaptığımız fabrikanın müdürü bizi temizlikten dolayı şikâyet etti. Ben de M.’ye ‘Yerleri iyi süpür’ dedim. Ben şofördüm. Kendisi temizlik işçisiydi. Ben düzgün süpürmesini söyleyince bana ana-avrat küfretti. Bunun üzerine kendisine tokat attım. Amire durumu haber verdim. Kendisi, ‘Bana gönder ben ona iş vermeyeceğim’ dedi. Ertesi gün M. isimli şahsı benim yanımdan aldılar. Arkadaşlarımla bira içmeye gelirken kendisi (M.) de geldi. Ben gitmek istemedim ama gittim. Bira içtikten sonra ben ayrıldım. Yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra M., tacize uğradığını iddia etti. Bu olay nedeni ile işten çıkarıldım. Ben böyle bir taciz olayı görmedim” şeklinde konuştu.

R. S. savunmasının sonunda ise, mahkeme başkanına hitaben “Efendim, bu olay yüzünden, ne camiye, ne kahvehaneye ne de kimsenin bayramına gidebiliyorum” diyerek olay ile ilgisinin olmadığını öne sürdü Mahkeme, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı kasım ayı başına bıraktı.