Eşcinsel hakeme görev zor

Eşcinsel hakem olur mu? Bu soru Türk futbolunu da ikiye böldü. Gay il hakemi konusunda futbolumuzun kimi otoriteleri hakemlik yapabileceği görüşünü belirtti. Kimileri ise görev yapmasının uygun olmayacağını dile getirdi. TFF yönetmelikleri de gay hakemin bundan böyle hakemlik yapma şansını ortadan kaldırıyor.



Hürriyet’in haberine göre; 32 yaşındaki gay hakem, yeşil sahalar yanında 15 yıldır radyo ve TV’lerde amatör olarak program yapıyor. Eşcinsel olduğu ise, hakemlik mesleğinde yükselme isteği ağır basınca ortaya çıkıyor. Yaklaşık olarak 12 yıldır yeşil sahalarda düdük çalıyor ve il hakemliğinden klasman hakemliğine yükselmek istiyor. Bunun için de İl Hakem Kurulu’na başvuruyor, ancak bu sefer kendisinden istenen belgeleri sunarken askerlikten muaftır raporunu sununca kapılar yüzüne kapanıyor. Çünkü talimatlara göre askerlikten muaf raporu olanlar hakemlik vizesi alamıyor.



Nasıl sızdı anlamadım



Bunun üzerine söz konusu hakem, askerlikten muaftır belgesine konu olanın sağlık nedeniyle değil psikoseksüel yani eşcinsel olduğundan verildiğini belirterek ikinci başvuruyu yapıyor. Ancak sonuç alamayınca çareyi geçtiğimiz pazartesi günü TFF’ye yazılı başvuru yapmakta buluyor.



Eşcinsel olduğunun medyaya yansımasına TFF’ye gönderdiği bu mektubun yol açtığını belirten gay hakem, "Ben haksızlığa uğradığımı belirtmek için yazdığım dilekçeyi bizzat şubeye verdim. Onlar da gözümün önünde kapatıp genel merkeze iletti. Salı günü beni aramaya başladılar. Nasıl medyaya sızdı anlamadım" dedi.



Her şeyini ortaya koydu



Gay hakemin hukuksal olarak işlemlerini yürütmesi için görevlendirdiği kendisi de hakem olan avukat Murat Söylemez, şu bilgileri verdi: "Müvekkilim askerlikten muaftır raporunu sağlık nedeniyle değil, özel durumu nedeniyle aldı. Hakemlik yapmasına engel olmak hukuk kurallarına aykırı.



Merkez Hakem Kurulu ‘askerlikten muaftır’ ibaresi nedeniyle hakemlik yapmasını engellediklerini belirtiyor. Bu dosyasını ve raporunu incelemeden karar aldıklarını ortaya koyuyor. Kendisi kariyerini ve aile yaşamını bitirmeyi göze alarak bu duruma karşı çıktı.



Müvekkilimin durumu İl Hakem Kurulu tarafından 2 aydır biliniyordu. Buna rağmen 15 Nisan’a kadar kendisine çeşitli görevler verildi. Merkez Hakem Kurulu’ndan Turgay Güdü de İl Hakem Kurulu’na görev verilmesini söyledi. Ancak İl Hakem Kurulu geçen ayın ortasından beri görev vermiyor. Durumu şubat ayından beri bilinmesine rağmen neden 29 Nisan’daki kararla hakemlik yapmasını engelleyen karar alındı."



AİHM’ye gitse bile şansı yok



Eşcinsel olduğu için görev yapması engellenen 32 yaşındaki hakemin, yeşil sahalara yeniden dönmesinin imkânsız olduğu bildirildi. 12 yıldır hakemlik yapan ancak eşcinsel olduğunu anlaşılınca maç alamayan bu kişi, hukuk mücadelesini kazanması halinde bile görevine dönemeyecek. Bu hakem, yurt içinde hukuk savaşını kazanamayıp da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni bile gitse bile sonuç değişmeyecek. AİHM, eşcinsel hakemi haklı bulsa dahi, hakemlere görev verme yetkisi Merkez Hakem Kurulu’nda bulunduğu için değişen bir şey olmayacak. Çünkü, Futbol Federasyonu’na iletilen rapor, psikiyatri servisinden alınmış. Ortada psikiyatrik bir durum söz konusu olduğu için, adı geçen hakemin sportif bir ortamda karar merci olması doğru bir yaklaşım değil.

